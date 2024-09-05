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Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - РИА Новости, 05.09.2024
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04:44 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/wildberries-1970678862.html
Wildberries станет площадкой для продавцов услуг
Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - РИА Новости, 05.09.2024
Wildberries станет площадкой для продавцов услуг
Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - такая возможность появится в ближайшее время, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:44
2024-09-05T04:44
владивосток
татьяна бакальчук
wildberries
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
общество
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - такая возможность появится в ближайшее время, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем выступлении на сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов" в рамках Восточного экономического форума. "Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров - пока что только товаров, в ближайшее время будут ещё и услуги. Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом", - сказала Бакальчук. "Мы себя маркетплейсом никогда не называли, и ещё в бытность нашу, когда мы были небольшими, относительно небольшими, не были цифровой платформой. Мне всегда не нравилось это слово", - пояснила она. Она отметила, что Wildberries - это цифровая платформа, то есть инструмент, которые обеспечивает баланс во взаимодействии всех участников платформы, а также учитывает их интересы. "За каждой большой компанией сейчас стоит Big Data (большие массивы данных - ред.), стоят Machine Learning (машинное обучение - ред.), стоят всякие разные "диджитальные" истории... каждая сейчас говорит о том, что она является фактически цифровой компанией… Мы действительно являемся платформой, потому что мы - площадка, на которой встречаются интересы всех участников, и мы являемся неким таким балансиром", - считает Бакальчук. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240409/wildberries-1938872978.html
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владивосток, татьяна бакальчук, wildberries, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество, россия
Владивосток, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество, Россия
Wildberries станет площадкой для продавцов услуг

Глава Wildberries Бакальчук: компания скоро станет площадкой для продавцов услуг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - такая возможность появится в ближайшее время, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем выступлении на сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов" в рамках Восточного экономического форума.
"Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров - пока что только товаров, в ближайшее время будут ещё и услуги. Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом", - сказала Бакальчук.
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"Мы себя маркетплейсом никогда не называли, и ещё в бытность нашу, когда мы были небольшими, относительно небольшими, не были цифровой платформой. Мне всегда не нравилось это слово", - пояснила она.
Она отметила, что Wildberries - это цифровая платформа, то есть инструмент, которые обеспечивает баланс во взаимодействии всех участников платформы, а также учитывает их интересы.
"За каждой большой компанией сейчас стоит Big Data (большие массивы данных - ред.), стоят Machine Learning (машинное обучение - ред.), стоят всякие разные "диджитальные" истории... каждая сейчас говорит о том, что она является фактически цифровой компанией… Мы действительно являемся платформой, потому что мы - площадка, на которой встречаются интересы всех участников, и мы являемся неким таким балансиром", - считает Бакальчук.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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ВладивостокТатьяна БакальчукWildberriesДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ОбществоРоссия
 
 
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