https://ria.ru/20240905/wildberries-1970678862.html

Wildberries станет площадкой для продавцов услуг

Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - РИА Новости, 05.09.2024

Wildberries станет площадкой для продавцов услуг

Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - такая возможность появится в ближайшее время, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:44

2024-09-05T04:44

2024-09-05T04:44

владивосток

татьяна бакальчук

wildberries

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - такая возможность появится в ближайшее время, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем выступлении на сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов" в рамках Восточного экономического форума. "Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров - пока что только товаров, в ближайшее время будут ещё и услуги. Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом", - сказала Бакальчук. "Мы себя маркетплейсом никогда не называли, и ещё в бытность нашу, когда мы были небольшими, относительно небольшими, не были цифровой платформой. Мне всегда не нравилось это слово", - пояснила она. Она отметила, что Wildberries - это цифровая платформа, то есть инструмент, которые обеспечивает баланс во взаимодействии всех участников платформы, а также учитывает их интересы. "За каждой большой компанией сейчас стоит Big Data (большие массивы данных - ред.), стоят Machine Learning (машинное обучение - ред.), стоят всякие разные "диджитальные" истории... каждая сейчас говорит о том, что она является фактически цифровой компанией… Мы действительно являемся платформой, потому что мы - площадка, на которой встречаются интересы всех участников, и мы являемся неким таким балансиром", - считает Бакальчук. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240409/wildberries-1938872978.html

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владивосток, татьяна бакальчук, wildberries, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество, россия