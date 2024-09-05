https://ria.ru/20240905/whatsapp-1970907079.html

WhatsApp внедряет функцию черновика для пользователей iOS

WhatsApp внедряет функцию черновика для пользователей iOS - РИА Новости, 05.09.2024

WhatsApp внедряет функцию черновика для пользователей iOS

WhatsApp внедряет функцию черновика для пользователей устройств iOS, которая облегчит процесс поиска незавершенных сообщений в чатах, сообщает портал... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:10

2024-09-05T19:10

2024-09-05T19:10

технологии

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. WhatsApp внедряет функцию черновика для пользователей устройств iOS, которая облегчит процесс поиска незавершенных сообщений в чатах, сообщает портал WABetaInfo. "Благодаря последнему обновлению бета-версии WhatsApp для iOS 24.18.10.72 ... мы обнаружили, что WhatsApp внедряет функцию черновика сообщений", - говорится в сообщении портала. WABetaInfo отмечает, что данная функция будет отмечать наличие черновика в переписке, которые будут перемещены на верхнюю часть списка, и теперь пользователям не придется открывать отдельные чаты, чтобы проверить наличие неотправленных сообщений. Ожидается, что в ближайшем времени эта функция будет доступна на устройствах Android для налаживания работы в разных операционных системах. Ранее портал сообщил о работе WhatsApp над новой функцией использования уникального имени пользователей с пин-кодом к нему для усиленной защиты конфиденциальности. Данное обновление позволяет выбрать имя пользователя вместо номера телефона, что позволит ограничить доступ к нему при желании связаться с посторонними лицами. Как объясняет WABetaInfo дополнительный пин-код позволит контролировать входящие запросы на получение контакта владельца устройства. WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta (запрещена в России как экстремистская), с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

https://ria.ru/20240706/mask-1957912556.html

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технологии, россия, whatsapp inc.