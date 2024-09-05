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Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене

Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене - РИА Новости, 05.09.2024

Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене

Мужчина обстрелял пост полицейских в центре Мюнхена, недалеко от израильского генконсульства, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:59

2024-09-05T10:59

2024-09-05T15:24

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мюнхен

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мужчина обстрелял пост полицейских в центре Мюнхена, недалеко от израильского генконсульства, пишет немецкая газета Bild.По информации издания, подозреваемый подъехал к документационному центру истории национал-социализма (расположен рядом с генконсульством) с длинноствольным ружьем."Затем он открыл огонь по полицейским, стоявшим перед зданием, и те открыли ответный огонь", — говорится в публикации.В полиции заявили, что проводят в районе Бриннерштрасссе и Каролиненплац крупную операцию."Полицейские заметили человека, который, по-видимому, имел при себе огнестрельное оружие. Сотрудники экстренных служб применили табельное оружие, в результате чего человек получил ранения", — пояснили правоохранители в соцсети Х.Каких-либо данных о других "подозрительных людях" нет, добавили в полиции. Территорию оцепили, для наблюдения за происходящим с воздуха привлекли вертолет. Официальный представитель мюнхенской полиции Саския Петерс заявила РИА Новости, что у подозреваемого действительно было длинноствольное ружье, но стрелял ли он по полицейским, подтвердить не смогла."Подозреваемый ранен, на данный момент у нас нет информации о других раненых", — сказала Петерс.Сотрудники израильского генконсульства не пострадали, сообщила пресс-служба МИД Израиля. Миссия сегодня закрыта из-за церемонии памяти жертв теракта на Олимпиаде."Стрелок был нейтрализован немецкими силами безопасности, инцидент находится под их контролем", — добавили в МИД.Позже стало известно, что раненный полицейскими мужчина умер. По информации немецких СМИ, это 18-летний житель Австрии, проживавший в земле Зальцбург. Сообщается, что он уже был известен органам безопасности как исламист. Сегодня годовщина теракта 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене боевики расстреляли 11 израильских спортсменов.

https://ria.ru/20220905/terakt-1814039557.html

https://rsport.ria.ru/20220910/olimpiada-1815333185.html

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