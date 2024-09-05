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Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене - РИА Новости, 05.09.2024
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10:59 05.09.2024 (обновлено: 15:24 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vystrely-1970760696.html
Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене
Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене - РИА Новости, 05.09.2024
Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене
Мужчина обстрелял пост полицейских в центре Мюнхена, недалеко от израильского генконсульства, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:59
2024-09-05T15:24
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мужчина обстрелял пост полицейских в центре Мюнхена, недалеко от израильского генконсульства, пишет немецкая газета Bild.По информации издания, подозреваемый подъехал к документационному центру истории национал-социализма (расположен рядом с генконсульством) с длинноствольным ружьем."Затем он открыл огонь по полицейским, стоявшим перед зданием, и те открыли ответный огонь", — говорится в публикации.В полиции заявили, что проводят в районе Бриннерштрасссе и Каролиненплац крупную операцию."Полицейские заметили человека, который, по-видимому, имел при себе огнестрельное оружие. Сотрудники экстренных служб применили табельное оружие, в результате чего человек получил ранения", — пояснили правоохранители в соцсети Х.Каких-либо данных о других "подозрительных людях" нет, добавили в полиции. Территорию оцепили, для наблюдения за происходящим с воздуха привлекли вертолет. Официальный представитель мюнхенской полиции Саския Петерс заявила РИА Новости, что у подозреваемого действительно было длинноствольное ружье, но стрелял ли он по полицейским, подтвердить не смогла.&quot;Подозреваемый ранен, на данный момент у нас нет информации о других раненых&quot;, — сказала Петерс.Сотрудники израильского генконсульства не пострадали, сообщила пресс-служба МИД Израиля. Миссия сегодня закрыта из-за церемонии памяти жертв теракта на Олимпиаде."Стрелок был нейтрализован немецкими силами безопасности, инцидент находится под их контролем", — добавили в МИД.Позже стало известно, что раненный полицейскими мужчина умер. По информации немецких СМИ, это 18-летний житель Австрии, проживавший в земле Зальцбург. Сообщается, что он уже был известен органам безопасности как исламист. Сегодня годовщина теракта 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене боевики расстреляли 11 израильских спортсменов.
https://ria.ru/20220905/terakt-1814039557.html
https://rsport.ria.ru/20220910/olimpiada-1815333185.html
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в мире, израиль, мюнхен
В мире, Израиль, Мюнхен
Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене

У здания генерального консульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы

© AP Photo / Matthias SchraderСотрудники полиции Германии на месте стрельбы у генконсульства Израиля в Мюнхене
Сотрудники полиции Германии на месте стрельбы у генконсульства Израиля в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Сотрудники полиции Германии на месте стрельбы у генконсульства Израиля в Мюнхене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мужчина обстрелял пост полицейских в центре Мюнхена, недалеко от израильского генконсульства, пишет немецкая газета Bild.
По информации издания, подозреваемый подъехал к документационному центру истории национал-социализма (расположен рядом с генконсульством) с длинноствольным ружьем.
"Затем он открыл огонь по полицейским, стоявшим перед зданием, и те открыли ответный огонь", — говорится в публикации.
В полиции заявили, что проводят в районе Бриннерштрасссе и Каролиненплац крупную операцию.
Плакат с портретами погибших спортсменов сборной Израиля в результате теракта на олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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«
"Полицейские заметили человека, который, по-видимому, имел при себе огнестрельное оружие. Сотрудники экстренных служб применили табельное оружие, в результате чего человек получил ранения", — пояснили правоохранители в соцсети Х.
Каких-либо данных о других "подозрительных людях" нет, добавили в полиции. Территорию оцепили, для наблюдения за происходящим с воздуха привлекли вертолет.
Официальный представитель мюнхенской полиции Саския Петерс заявила РИА Новости, что у подозреваемого действительно было длинноствольное ружье, но стрелял ли он по полицейским, подтвердить не смогла.
«

"Подозреваемый ранен, на данный момент у нас нет информации о других раненых", — сказала Петерс.

Сотрудники израильского генконсульства не пострадали, сообщила пресс-служба МИД Израиля. Миссия сегодня закрыта из-за церемонии памяти жертв теракта на Олимпиаде.
"Стрелок был нейтрализован немецкими силами безопасности, инцидент находится под их контролем", — добавили в МИД.
Позже стало известно, что раненный полицейскими мужчина умер. По информации немецких СМИ, это 18-летний житель Австрии, проживавший в земле Зальцбург. Сообщается, что он уже был известен органам безопасности как исламист.
Сегодня годовщина теракта 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене боевики расстреляли 11 израильских спортсменов.
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