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Кто имеет право на выплаты из Социального фонда России : полный перечень

Прямые выплаты пособий из ФСС в 2024 году: как получить и в какие сроки

Кто имеет право на выплаты из Социального фонда России : полный перечень

Прямые выплаты СФР в 2024 году - порядок, при котором государство перечисляет социальные пособия работникам напрямую через СФР. О сроках оплаты больничного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:43

2024-09-05T12:43

2024-09-05T12:43

общество

фонд социального страхования рф

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прямые выплаты СФР в 2024 году - порядок, при котором государство перечисляет социальные пособия работникам напрямую через СФР. О сроках оплаты больничного листа, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, какие документы нужно предоставить для получения выплат и за что могут оштрафовать работодателя, - в материале РИА Новости.Что такое прямые выплатыДо 2011 года социальные пособия работникам выплачивали работодатели и применяли так называемую "зачетную систему", когда на затраченную сумму уменьшали начисленные страховые взносы. В 2011 году началась реформа этой сферы и был запущен проект "Прямые выплаты" Фонда социального страхования (ФСС). Теперь работодатели выступают в роли посредников, заполняют и передают в СФР электронные реестры, а ведомство назначает и выплачивает пособия работающим гражданам напрямую."Суть "прямых выплат" в том, что работодателю не нужно обращаться в СФР, стоять в очереди, все документы можно передать в электронной форме. Фонд выплачивает денежные средства застрахованному работнику по указанным в заявлении реквизитам. Прямые выплаты упростили работу бухгалтеров, которым раньше приходилось несколько раз посещать фонд для внесения исправлений в документы.Сейчас работодателям не нужно тратить денежные средства из бюджета своей компании на оплату полной суммы пособий, а потом месяцами ждать возмещения от СФР. Плюс для работников заключается в защите от недобросовестных работодателей, затягивающих или вовсе не выплачивающих пособия, так как оплата производится непосредственно из бюджета на личную карту сотрудника или почтовым переводом", - отмечает Анна Ли, руководитель бухгалтерской компании "ProLi"."Если предприятие по каким-то причинам прекратило свою деятельность, то человек может подать документы в фонд самостоятельно, и выплаты прекращены не будут", - добавляет Марчел Кырлан, эксперт-аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".Какие пособия выплачивает СФРСФР перечисляет:"С 1 января 2021 года действует постановление, которое определяет особенности расчета пособий, - рассказывает Светлана Ковалевская, ведущий эксперт "Актион Бухгалтерия". - В основном правки технические, например, учтен переход на прямые выплаты, отмечено, что в районах Крайнего Севера для сравнения зарплаты с МРОТ нужно учесть районные коэффициенты, также правила дополнили нормами о сравнении размера пособия по больничному с МРОТ".Пособие по временной нетрудоспособностиВыплата позволяет частично компенсировать утраченный трудовой доход в случаях, когда выполнение работы невозможно из-за краткосрочного ухудшения здоровья.Размер пособия зависит от страхового трудового стажа (от пяти лет - 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, от восьми и более - 100%).По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, нарушение режима лечения, предписанного врачом, является основанием для снижения пособия по временной нетрудоспособности до размера, не превышающего за полный календарный месяц МРОТ (МРОТ с учетом районных коэффициентов, если они применяются), установленного на день оформления больничного.Пособие по беременности и родамЭто деньги, которые будущая мама получает незадолго до рождения ребенка за отпуск по беременности и родам. С 1 января 2024 декретное пособие не ниже:88 565 руб. (за 140 дней отпуска);98 687 руб. (156 дней)122 726 руб. (194 дня).Единовременное пособие при рождении ребенкаПраво на это пособие имеет один из родителей или лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей выплата производится на каждого ребенка. Размер пособия с 1 февраля 2024 года составляет 24 604, 30 рубля.Максимальный размер пособия в случае предоставления отпуска по уходу за ребенком в 2024 - 49 123,07 руб.Оксана Васильева уточняет, что в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и максимальный размеры пособия по уходу за ребенком определяются с учетом этих коэффициентов, если они не учтены в составе заработной платы.Ежемесячное пособие по уходу за ребенкомВыплачивается матерям, отцам, родственникам и опекунам, которые фактически осуществляют уход за ребенком. Как только малыш достигает возраста полутора лет, выплаты прекращаются.Получив от работника соответствующее заявление, работодатель должен приложить к нему подтверждающие документы (сформировать электронный реестр сведений) и передать их в СФР. Срок отправки данных - не позднее пяти дней с момента обращения сотрудника. Электронный реестр сведений на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет подается в СФР однократно.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка, но не менее минимального размера этого пособия, который с 01.02.2024 составляет 9 227,24 руб. В случае ухода за двумя и более детьми до полутора лет размер пособия суммируется. При этом размер пособия (в том числе суммированный) не может превышать 100% среднего заработка исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов (единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) и не может быть менее суммированного минимального размера этого пособия. С 2024 года, чтобы получать пособие, не обязательно быть в отпуске по уходу за ребёнком.Другие выплатыФонд также выплачивает пособие нуждающимся женщинам, вставшим на учет в женскую консультацию на ранних сроках беременности и возмещает работодателю средства, потраченные на оплату погребения сотрудника, дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом и пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня больничного, выплаченное сверх норм льготникам.Какие пособия выплачивает работодательЗа работодателем по-прежнему остается оплата первых трех дней больничного, четырех дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком-инвалидом и пособие по погребению.Расходы, которые он несет, не засчитываются в счет уплаты страховых взносов. СФР возмещает их, перечисляя необходимую сумму на счет организации.Больничный лист за первые три дняПервые три дня больничного оплачивает работодатель, а СФР — все остальные дни. Это правило действует даже в том случае, если речь идет об экс-сотруднике, но с момента увольнения прошло не более 30 дней.Выходные дни для ухода за ребенком-инвалидомВ части 1 статьи 262 ТК говорится, что одному из родителей или опекуну для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению могут быть даны четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.Пособие на погребениеЕсли погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не более установленного размера, который с 01.02.2024 составляет 8 370,20 руб. (без учета районных коэффициентов).Расходы на сокращение травматизмаПолный перечень мероприятий, расходы на которые финансируются за счет взносов на страхование от несчастных случаев, приведен в пункте 3 приказа Минтруда от 14.07.21 № 467н. Например, оценка условий труда, обучение персонала правилам поведения на рабочем месте и прочее. На финансирование этих мер должно уходить до 20% сумм страховых взносов.Какие документы подаются в СФРСотрудник, которому полагается пособие, должен представить бумаги работодателю.По словам Ирины Смирновой, для получения пособия работнику нужно принести документы, подтверждающие право на выплату (больничный, справку о рождении ребенка и прочее). Заявление писать не нужно, так как с 2022 года действует беззаявительная выплата пособий.О том, какие документы в свою очередь предоставляет наниматель, рассказывает Светлана Ковалевская: "В зависимости от вида пособий в СФР работодатели подают разные документы, для наглядности мы свели их в таблицу".Форма документов"Документы по больничному из-за производственной травмы и оплате отпуска пострадавшему на производстве подают только на бумаге. По другим пособиям все зависит от численности сотрудников в компании. Если среднесписочная численность сотрудников фирмы за прошлый год составила более 25 человек, то документы нужно представить в электронном виде. Компании с численностью до 25 человек включительно могут представлять документы как на бумаге, так и в электронном виде", - говорит Светлана Ковалевская.Сроки подачиПо словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, сведения, полученные работодателем от своих сотрудников, передаются им в территориальный орган СФР по месту своей регистрации не позднее трех рабочих дней со дня получения. Фонд в течение пяти дней обязан проверить поступившие документы и направить их на выплату или прислать работодателю извещение, если чего-то не хватает.Пособие перечисляется на банковский счет получателя или почтовым переводом в течение десяти календарных дней со дня получения заявления и документов.Санкции за несвоевременную подачу"Если работодатель представит недостоверные сведения, влияющие на выплату пособий, и этот факт будет выявлен после их назначения территориальным органом СФР, то орган потребует возместить понесенные расходы. Это произойдет, например, если работодатель в трехдневный срок не направит уведомление о прекращении права лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком", - рассказывает Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.Оксана Васильева предупреждает, что СФР может оштрафовать работодателя на 500 руб. за каждое застрахованное лицо, если сведения по форме СЗВ-М представлены несвоевременно независимо от периода просрочки или если в отчете обнаружены неверные или неполные данные. Также за нарушение сроков и порядка представления сведений должностное лицо организации может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму от 300 до 500 руб.Действующим законодательством предусмотрена ответственность:За несвоевременное представление сведений о трудовой деятельности работников, а также за подачу неполных и (или) недостоверных сведений должностному лицу грозит ответственность по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ. К ней привлекает не СФР, а ГИТ. СФР передает ей сведения о нарушениях. Организацию, а также должностное лицо могут привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Для организации штраф в таком случае составит:За непредставление, несвоевременное представление сведений, а также их подачу в неполном объеме или в искаженном виде либо отказ от их представления к должностным лицам организации применяется административный штраф в размере от 300 до 500 руб. СФР при привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП РФ только составляет протокол, а выносит постановление суд.За непредставление сведений в электронной форме в случаях, когда соблюдение такой формы обязательно, предусмотрен штраф в размере 1 000 руб.Порядок перехода на прямые выплатыС 2021 года вся страна перешла на прямые выплаты пособий, но механизм продолжает совершенствоваться.Пошаговая инструкцияРаботодатели должны перейти на проактивную схему страховых выплат, в рамках которой документы отправляют в Социальный фонд России, используя систему социального электронного документооборота (СЭДО). Для подключения к нему нужно скачать на сайте СФР и установить бесплатную программу или сделать это через спецоператора. СЭДО реализован и в бухгалтерских программах.Есть исключения - реестры с корректировками и реестры с признаком "Проживание на территории по 20-ФЗ" пока можно отправлять по старой схеме в бумажном и электронном виде. Переход на новый порядок обмена электронными документами предусмотрен постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375, которое касается всех документов по страховым выплатам, в том числе и листков нетрудоспособности.В обязанности работодателя входит также исправление неточностей в электронном листке нетрудоспособности в случае поступления такого требования от СФР.Какие регионы перешли на прямые выплатыПервыми в пилотный проект вошли Карачаево-Черкесская Республика и Нижегородская область. Ставропольский край начал участвовать в нем с 1 июля 2020 года. В 2021 году пилотный проект распространился на всю территорию РФ.Изменения в 2024 годуС января 2024 года вступили в силу новые правила получения СФР сведений и документов для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.Кроме того, с начала года начал действовать проактивный механизм выплаты и при назначении пенсии по потере кормильца. СФР получает сведения из органов ЗАГС в рамках межведомственного взаимодействия в срок до пяти рабочих дней со дня получения сведений об утрате кормильца.В беззаявительном порядке с 2024 года СФР начал назначать надбавки к страховой пенсии за периоды работы в районах Крайнего Севера. Получать сообщение о надбавке граждане будут на портале "Госуслуги" или по почте в течение трех рабочих дней после вынесения решения о перерасчете.Скорректированы Закон об обязательном социальном страховании, Закон о погребении и похоронном деле и другие федеральные законы. В частности, вводится новый порядок выплаты расходов на погребение. В настоящее время выплату социального пособия на погребение умершего работника осуществляет работодатель на основании справки о смерти. Затем СФР возмещает страхователю эти расходы (Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 635-ФЗ). С 2025 года произойдет переход на прямые выплаты этого пособия.

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https://ria.ru/20231222/chirkov-1917396676.html

https://realty.ria.ru/20240123/vyplata-1923035213.html

https://ria.ru/20231222/posobie-1917400935.html

https://ria.ru/20231213/gosuslugi-1915505376.html

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общество, фонд социального страхования рф, социальные выплаты, россия