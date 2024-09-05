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Пособие по беременности и родам: как получить "декретные" в 2024 году

Декретные пособия по беременности и родам 2024: как рассчитать, максимальная сумма

Пособие по беременности и родам: как получить "декретные" в 2024 году

Пособие по беременности и родам, или “декретные” — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщины и ее детей. О том, сколько можно получить, каков... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:15

2024-09-05T12:15

2024-09-05T12:15

общество

беременность

женщины

социальные выплаты

россия

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детские вопросы

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пособие по беременности и родам, или “декретные” — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщины и ее детей. О том, сколько можно получить, каков размер максимального пособия в 2024 году, почему нужно вставать на учет по беременности на ранних сроках и как рассчитываются выплаты — в материале РИА Новости.Пособие по беременности и родамПособие по беременности и родам, или “декретное” пособие — это один из видов страхового обеспечения женщин в состоянии временной нетрудоспособности. Об этом говорится в федеральном законе от 29.12.2006г. №255-ФЗ. Выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. При родах двойни женщине должны заплатить за 84 дня до родов и 110 — после. Для расчета размера пособия учитываются средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ.Кому полагаетсяПраво получать пособие есть только у женщин, оформивших отпуск по беременности и родам. Согласно закону, оно полагается за весь период отпуска тем, кто:Когда обращатьсяБеременные женщины должны встать на медицинский учет в срок до 12 недель. Это важно сделать не только для получения пособия, но и для ранней диагностики возможных нарушений развития ребенка, установления точного срока беременности и родов. Оптимально обращаться к гинекологу с 8 по 12 недели.Размер пособияРазмер пособия по беременности и родам зависит от зарплаты женщины, стажа работы и количества детей в семье.Как рассчитываетсяРазмер пособия по беременности рассчитывают исходя из заработка за два календарных года.“Если в течение 24 месяцев, предшествующих году, в котором начнется декретный отпуск, женщина трудилась, то размер пособия будет определен, исходя из размера среднего дневного заработка за этот период. Для этого вся сумма начисленных выплат за два предыдущих года (на которые были начислены страховые взносы на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) будет разделена на общее количество календарных дней в периоде.Полученная таким образом величина (средний дневной заработок) умножается на количество дней предстоящего отпуска по беременности и родам”, — говорит доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. Например, если сотрудница зарабатывает в месяц 60 тыс. рублей, ее суммарный доход составит 1 440 000 рублей. Полученную цифру необходимо разделить на 730 (количество дней в периоде) и умножить на 140 (количество дней в декрете). По формуле выходит, 1 440 000 руб. / 730 × 140 = 276 164,38 руб. - это и есть размер декретного пособия. “Предельная величина базы для исчисления страховых взносов за 2023 год составляет 1 917 000 рублей. Максимальный средний дневной заработок для расчета пособия в 2024 году равен 4 039,73 рубля ((1 032 000 + 1 917 000) / 730 дн.).Даже если за два предыдущих года (2022 и 2023) вы заработали, к примеру, 3 200 000 руб. и не были на больничном, предельная сумма пособия, которая может быть выплачена при нормальном течении беременности и родов исходя из 140 дней декрета (в ситуации, если отпуск начался в 2024 г.), составит 565 562,2 руб. (4 039,73 руб. x 140 дн.), — говорит Оксана Васильева. — Если же ваш доход за каждый расчетный год окажется менее предельного значения, к расчету будет принята фактическая сумма заработка”.Минимальный и максимальный размерМинимальная сумма выплат у работающей женщины составляет 88 565,4 рубля при одноплодной беременности, 98 687,16 рубля — при осложненных родах, 122 726 рублей — при многоплодной беременности.Максимальный размер пособия по беременности и родам (если декретный отпуск составляет 140 дней) в 2024 году равняется 565 562,2 рубля. При рождении двух и более детей эта сумма составляет 783 707,62 рубля, а при осложненных или преждевременных родах — 630 197,88 рубля.Работающим женщинамДля работающих женщин размер пособия рассчитывается исходя из среднего дневного заработка, а также стажа.Неработающим женщинамПо российскому законодательству декретный отпуск не оплачивается неработающим женщинам, но его могут получить сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации. Для этого женщина должна оформить статус безработной не позднее 12 месяцев с момента увольнения по ликвидации или закрытия ИП.Для ИП и самозанятыхИндивидуальный предприниматель может оформить добровольное социальное страхование в СФР, за которое необходимо платить взносы. В таком случае у женщины появится возможность получать декретные выплаты, потому что ИП перечисляют деньги только на пенсионное и медицинское страхование. Чтобы претендовать на пособие в 2024 году, должны быть оплачены все взносы до 31 декабря 2023 года. Самозанятые также должны зарегистрироваться в СФР и делать добровольные выплаты.СтудентамПособие могут получить и студентки очного отделения — для этого необходима справка о беременности. Выплаты будут назначены независимо от платной или бесплатной основы обучения. При этом молодые мамы, которые проходят обучение могут рассчитывать на те же льготы, что и работающие, однако есть некоторые отличия. Например, пособие по беременности студентка может получить в размере, кратном стипендии.ВоеннослужащимЖенщинам-военнослужащим положено сразу несколько выплат. Например, пособие за постановку на учет на раннем сроке беременности — 797 руб., пособие по беременности и родам (сумма зависит от денежного довольствия), а также единовременное пособие при рождении ребенка — 24 604 рублей 30 копеек (с 1 февраля 2024 года).Кроме того, женщина может рассчитывать на такие регулярные выплаты как единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин.Для беременных жен военнослужащих мужчин также предусмотрена выплата в размере 38 963,47 руб. В труднодоступных регионах сумма умножается на районный коэффициент, от чего максимальный размер пособия может достигнуть 64.841,54 руб.Пособие на первого ребенкаВыплачивают единовременное пособие, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации, единовременное пособие при рождении ребенка в размере 24 604,30 руб., ежемесячное пособие по уходу за новорожденным до 1,5 года. С 1 февраля 2024 года минимальный размер выплаты по уходу составил 9 227,24 руб, а максимальный — 49 123,12 руб.Пособие на второго, третьего и последующих детейВ случае рождения второго и третьего ребенка сумма рассчитывается с учетом доходов на работе, как и при первом ребенке. Если у женщины нет работы, то следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки, потому что безработным пособие не полагается. Это поможет получить единоразовую выплату на ребенка в размере 24 604,30 руб., а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.Пособие за раннюю постановку на учетПособие за раннюю постановку на учет с 1 июля 2021 года стали платить по новым правилам. Теперь его назначают не всем, а только тем, у кого среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Для назначения пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации до 12 недель беременности и посещать ее на сроке 10—14, 18—22, 30—32 недели.Порядок оформленияЧтобы гарантированно получить выплаты, нужно в первую очередь подтвердить факт наличия беременности или присутствия ребенка в семье, затем можно обращаться в профильные учреждения с полным пакетом документов.Куда обращатьсяПрежде чем идти в госучреждения беременной необходимо посетить женскую консультацию, чтобы там ее поставили на учет. Затем можно делать следующие шаги. Декретное пособие оформляют на основе больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности, если женщина ждет одного ребенка, если двух —то на 28-й. Его обычно дает акушер-гинеколог.Как встать на учетДля этого необходимо обратиться с документами в женскую консультацию, где врач заведет индивидуальную карту беременной и родильницы и обменную карту, которую выдадут на руки после 22 недель.Необходимые документыЧтобы получить пособие по беременности и родам, необходимо несколько документов:Процесс оформленияДекретное пособие оформляют на основе больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности, если женщина ждет одного ребенка, если двух - то на 28-й. Его обычно дает акушер-гинеколог.Сроки выплатПособие по беременности и родам обычно получают в течение 140 дней, его сумма не должна превышать 565 562, 20 руб..Социальный фонд РФ назначит и выплатит положенное пособие в течение 10 рабочих дней с того момента, как были получены все необходимые для этого сведения и документы.Если женщина обратилась за ним после 6 месяцев со дня окончания отпуска, то выплату не назначат. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 лет.Оформление пособия через “Госуслуги”Через портал “Госуслуги” можно записаться на прием к врачу, а также посмотреть сведения о прикреплении к медицинскому учреждению. Само пособие оформляется через СФР. Индивидуальный предприниматель на портале госуслуг может написать заявление на регистрацию добровольного социального страхования.Важные изменения в 2023 годуС 1 января 2023 года в Российской Федерации появилось ”универсальное” пособие на детей, правильное название которого — “ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка”, — рассказала РИА Новости Светлана Голденкова, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.По словам эксперта, фактически данное пособие заменило ряд действующих ранее пособий на детей. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка могут получить только семьи, чей подтвержденный доход ниже величины прожиточного минимума, также в законе учитывается показатель имущественной обеспеченности семьи. Размер "универсального" пособия зависит от уровня подтвержденного дохода семьи и может быть 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума в регионе. ВопросыОблагается ли пособие НДФЛ?— Налоговое законодательство Российской Федерации, а именно п. 1 ст. 217 Налогового кодекса однозначно указывает на отсутствие налогооблагаемой базы в отношении пособий по беременности и родам.Может ли муж получить пособие вместо жены?— Из содержания ст. 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" следует прямой запрет на получение мужем пособия по беременности и родам. Однако отец ребенка имеет право претендовать на иные выплаты, например, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года.Выдают ли беременным лекарства?— Да, причем бесплатно. Это также является поддержкой для беременных в рамках использования консультацией средств с родового сертификата женщины. Главное условие — нужно стоять на учете. Такие лекарства выписывают в пределах 20-30% от суммы сертификата (это примерно до 1000 руб.)Могут ли отказать в назначении пособия?— Да, такое возможно по нескольким причинам — поздняя постановка на учет, отсутствие работы или доход выше среднего. Кроме этого могут отказать, если документы были заполнены неправильно, но на решение этой проблемы дают 5 дней.Нужна для получения пособия постоянная прописка?— Не обязательно. Оформить выплаты можно по временной прописке или адресу фактического места пребывания.Изменения в 2024 годуС 1 января 2024 вырос размер детских пособий, которые рассчитывают на основании прожиточного минимума:Увеличились и другие выплаты:С 1 февраля 2024 были также проиндексированы:

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https://ria.ru/20240905/posobiya-1732699803.html

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общество, беременность, женщины, социальные выплаты, россия, социальный навигатор, детские вопросы