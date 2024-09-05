https://ria.ru/20240905/vychet-1760979681.html

Скидка на налог: как оформить вычет на ребенка — пошаговая инструкция

Налоговый вычет на детей 2024 сумма, как получить и кому положен

Скидка на налог: как оформить вычет на ребенка — пошаговая инструкция

Налоговый вычет на ребенка — льгота, установленная государством для работающих родителей. Как получить стандартный и социальный вычет, какая сумма полагается на РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:53

2024-09-05T12:53

2024-09-05T12:53

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

россия

налоговый вычет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Налоговый вычет на ребенка — льгота, установленная государством для работающих родителей. Как получить стандартный и социальный вычет, какая сумма полагается на одного, двух или трех детей в 2024 году — в материале РИА Новости.Налоговый вычет на детейСтандартный налоговый вычет на ребенка — это льгота для родителей, которая позволяет уменьшить сумму НДФЛ. Можно сказать, что это "скидка" от государства на уплату налога, который взимается с заработной платы папы или мамы. Это фактически дает семьям с невысоким доходом дополнительные средства.Общие правилаПравила, по которым назначают стандартный вычет на ребенка:Что касается предпринимателей, то здесь идет речь не о стандартном вычете, а о профессиональном, т.е. предназначенном для бизнесменов. Правда, нужно уточнить, что не всякий ИП может получать выплаты на ребенка, так как в этой сфере есть упрощенные системы налогообложения, где размер НДФЛ отличается (например, 6 % или 20 %). То же касается и самозанятых — в их случае налог на профессиональный доход (4 % или 6 %) также не подходит под условия льготы."Один из социальных налоговых вычетов — налоговый вычет на обучение. Он предусмотрен пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ. Такую компенсацию вправе получить родитель, оплативший обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме", — говорит Екатерина Гладкова, частный юрист.Возврату подлежит не вся сумма расходов, а только фактически уплаченный налог. С 1 января 2024 года размер вычета на обучение детей увеличился до 110 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. Например, если всего родители заплатили 40 тыс. руб., компенсируют 13 %, то есть 5,2 тыс. руб. При этом заявить к вычету можно расходы только за три года.УсловияСамое важное условие для получения вычета на ребенка — официальное трудоустройство родителя. То есть льготу государство предоставляет только ответственному налогоплательщику. Далее стоит учитывать, что компенсация согласно ст. 218 НК РФ гарантирована только тем, чей доход не превышает 350 тыс. рублей в год. Это около 30 тыс. рублей в месяц.Доходы, которые учитываются для соблюдения лимита:Доходы, которые не учитываются:Право на выплаты имеют:Другими словами, тот, кто участвует в обеспечении ребенка, может претендовать на эту льготу.Суммы налогового вычетаРазмер вычета на ребенка в 2024 году напрямую зависит от двух факторов:Сумма налогового вычета на ребенка составляет:Если в семье только один родитель, то он может рассчитывать на удвоенную выплату.Ребенок-инвалидРодителю (или тому, кто его заменяет) ребенка — инвалида детства, а также ребенка — инвалида I, II группы, помимо стандартного вычета, положен дополнительный повышенный налоговый вычет — 12000 рублей. На такую выплату могут рассчитывать родители не только несовершеннолетних детей-инвалидов, но и тех, кто обучается в вузе с 18 до 24 лет на очном платном отделении.Налоговые вычеты могут суммироваться. Например, если в семье появляется первый ребенок и он получает инвалидность, то к базовой сумме 1400 рублей прибавляется 12000 рублей. Таким образом вычет составит 13400 рублей.Пример расчетаДля примера можно взять следующую ситуацию.В семье трое человек — двое родителей и один ребенок десяти лет.Папа и мама имеют официальную работу и платят подоходный налог — 13 % от своей зарплаты каждый месяц. При этом отец получает 50000 рублей ежемесячно, а мать — 25000 рублей. В таком случае оформить налоговый вычет сможет только мама, так как ее суммарный доход в год без вычета НДФЛ составляет 300000 рублей. Папин доход — 600000 рублей в год, что выходит за установленные законом рамки.Выходит, что семья получит вычет в размере 1400 рублей.Еще один пример в контексте выплат после обучения приводит юрист Екатерина Гладкова:"Допустим, в 2023 году вы платили за заочное обучение в вузе за себя, и в этом же году ваш сын пошел учиться в автошколу. Стоимость вашего заочного обучения — 150000 руб. в год, а за сына вы заплатили 70000 руб.Тогда вы можете оформить налоговый вычет и за свое заочное обучение, и отдельно за сына. Вы получите:за себя — 19500 руб. (150000 *13 %), так как налоговый вычет за собственное обучение на заочном ограничен суммой в 150000 руб.;за сына — 14300 руб. (11000 * 13 %), так как лимит налогового вычета за обучение ребенка в 2024 году составляет 110000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.Если вы учились на заочном в 2021 году, то крайний срок подачи документов — декабрь 2024 года. В 2024 году получить налоговый вычет вы уже не сможете".Другой пример расчета можно также посмотреть на портале госуслуг.Как получить вычет на ребенкаЧтобы вернуть часть уплаченного налога, нужно определиться со способом оформления вычета. Есть два варианта:В первом случае родители могут подать заявление на вычет в текущем году сразу после рождения ребенка или заключения трудового договора на своей работе — в отдел кадров или бухгалтерию. Во втором — лично обратиться в налоговую.ДокументыЧтобы оформить налоговый вычет на работе, нужно собрать следующий пакет документов:Что касается оформления через налоговую, к вышеперечисленным документам нужно будет добавить декларацию по форме 3-НДФЛ за прошедшие годы работы. Ее можно заполнить онлайн в личном кабинете налогоплательщика, авторизовавшись через "Госуслуги". Если этот способ не подходит, то можно воспользоваться специальным сервисом "Декларация" или прямо в налоговой заполнить бумажную форму.Кроме того, к декларации необходимо приложить заполненное заявление на возврат НДФЛ — бланк можно скачать здесь.Как удвоить вычет за детейПолучить двойной вычет на ребенка можно в трех случаях.Чтобы работодатель был уверен, что второй родитель работает и его доход не выходит за установленные рамки, каждый месяц первому родителю необходимо предоставлять справку 2-НДФЛ в бухгалтерию, тогда двойной вычет будет гарантировано выплачен.Как получить вычет за предыдущие годыБывает так, что по каким-либо причинам родители не обращаются за налоговым вычетом на ребенка, пропуская несколько лет. В таком случае льготу все равно можно получить, но только за последние три года работы. Для этого нужно отнести в налоговую следующие документы:После обращения в налоговую придется подождать около трех месяцев, пока органы проверят информацию, и затем деньги поступят на счет заявителя.Изменения в 2024 годуС 2024 года повысились налоговые вычеты на образование и лечение. Так, планка суммы возврата за обучение ребенка увеличилась с 50 000 до 110 000 руб. Новые значения применяются к расходам, которые будут в 2024 году и позже.Процесс возврата уплаченного налога станет удобнее. Социальные вычеты можно будет оформить в упрощенном порядке: налогоплательщикам не нужно будет оформлять декларацию по итогам года и подтверждать доходы и расходы. Все данные налоговая получит в рамках межведомственного взаимодействия. Для оформления вычета нужно будет только подписать заявление в личном кабинете налогоплательщика. Такая возможность будет реализована в 2025 году.

https://ria.ru/20240207/vychet-1732011226.html

https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия, налоговый вычет