https://ria.ru/20240905/vychet-1732389458.html

Налоговый вычет в 2024 году: какие бывают виды, как оформить

Налоговые вычеты в 2024: какие бывают, как получить, необходимые документы

Налоговый вычет в 2024 году: какие бывают виды, как оформить

Налоговый вычет — возврат части уплаченных государству налогов. Суть налогового вычета и кто имеет право его оформить, сколько может вернуть гражданин, за какой РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:30

2024-09-05T12:30

2024-09-05T12:30

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

россия

налоговый вычет

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Налоговый вычет — возврат части уплаченных государству налогов. Суть налогового вычета и кто имеет право его оформить, сколько может вернуть гражданин, за какой период положен вычет и как его получить: необходимые документы,сроки, способы подачи 3-НДФЛ, планируемые изменения законодательства в 2024 году и советы юристов, — в материале РИА Новости.Налоговые вычетыНалоговые вычеты — это суммы, которые уменьшают размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях — это возврат гражданину части уплаченного НДФЛ, если он потратил свои средства на лечение, спорт и фитнес, учебу, купил квартиру или пополнил индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).Кто может получитьПолучить его могут граждане, которые платят подоходный налог в размере 13%. При этом они должны быть резидентами РФ, то есть проживать в стране не менее 183 дней в календарном году.Какие виды вычетов бываютВ России, согласно НК РФ, существуют налоговые вычеты следующих видов:"В 2023 году в налоговой сфере произошли приятные нововведения для россиян. При оформлении налогового вычета срок ожидания возврата денежных средств сокращен с 3 месяцев до 12 дней. Новый порядок вступил в силу 1 марта 2023 года", — говорит Анна Салютина, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.СтандартныеСогласно статье 218 НК РФ, стандартные налоговые вычеты бывают двух видов: на себя и на детей.Вычеты на себя.Стандартный налоговый вычет на себя могут получить граждане, относящиеся к определенным категориям. Например, выплата полагается инвалидам с детства, инвалидам первой и второй групп, "чернобыльцам", родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей. Перечень лиц, которые могут претендовать на стандартный налоговый вычет, указан в НК РФ.Размер выплаты также варьируется в зависимости от категории налогоплательщика. Так, люди, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС, могут каждый месяц получать вычет в 3 тыс. руб. Инвалиды с детства — 500 руб.— Если человек имеет право на получение нескольких вычетов, то ему будет предоставлен только один из них — максимальный, — сообщила юрист Мария Комарова.Вычет на ребенкаВычет на ребенка до достижения им 18 (или 24 лет, если продолжает учиться очно) может получать каждый из родителей одновременно. Также выплаты положены усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям. При этом важно, чтобы ребенок был на их обеспечении.Размер вычетов на детей: на первого — 1400 руб., на второго — 1400 руб., на третьего и последующего — 3 тыс.На детей-инвалидов — другие суммы:Эти деньги суммируются с обычными детскими вычетами. А одиноким родителям льгота предоставляется в двойном размере, но если в дальнейшем получатель вступит в брак, то удвоение вычета прекратится.Вычеты на детей платят до тех пор, пока доход родителя с начала года не превысит 350 тыс. руб. С месяца превышения суммы вычет предоставлять не будут, однако в следующем году возобновят и будут платить снова до превышения "лимита".СоциальныеСуществуют следующие виды социальных налоговых вычетов:Налоговый вычет за лечениеВ 2024 году максимальную сумму налогового вычета за лечение повысили до 150 тыс. рублей. Его может получить физлицо, которое оплатило:Медуслуги, за оплату которых можно вернуть НДФЛ, перечислены в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 № 458. Список состоит из двух разделов.В первом отражены виды расходов, которые можно учесть для вычета в ограниченном размере (не более 150 тыс. руб. за год). К ним относятся оплата услуг первичной медико-санитарной помощи: диагностика (в том числе УЗИ, лабораторные анализы, МРТ, КТ), скорой медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и другие.Во втором разделе перечня указаны виды дорогостоящего лечения, при котором налоговый вычет не ограничивается, то есть принимается вся сумма расходов налогоплательщика.Налоговый вычет за обучение— В 2022 году в НК РФ были введены некоторые изменения в отношении применения физическими лицами социальных налоговых вычетов. В частности, был несколько изменен порядок получения вычетов по НДФЛ родителями и усыновителями по расходам на оплату медицинских услуг и занятий спортом их детей. Если ранее применение указанных социальных налоговых вычетов распространялось на детей до 18 лет, то теперь возрастной ценз повышен до 24 лет. Главное условие, чтобы ребенок обучался в вузе на очной форме обучения. При этом новый порядок получения указанных социальных вычетов распространяется на доходы физических лиц, полученные с 1 января 2022 года. Однако сумма таких вычетов по-прежнему является достаточно низкой, поэтому зачастую не пользуется популярностью у граждан, — отмечает Гайк Мартиросян, основатель и управляющий партнёр консалтинговой компании Quattor Advisory.Социальный налоговый вычет на обучение может получить физлицо, которое оплатило свое образование и очное обучение родственников:Вычет полагается за обучение не только в вузе, но и в других государственных или частных образовательных заведениях (например, в детских садах, школах). Он предоставляется только за тот год, в котором были оплачены расходы на него. Выплата не положена, если образование оплачивали материнским капиталом.Максимальная сумма вычета по расходам на обучение собственных или подопечных детей с 1 января 2024 года составляет 110 тыс. руб. (то есть до 14 300 руб. за год обучения на руки). Получить ее на каждого ребенка может только один родитель или опекун.Максимальная сумма вычета по расходам на свое обучение, а также на обучение брата или сестры — 150 тыс. руб. (на руки — 19 500). В эту сумму также входят и другие расходы, по которым может быть предоставлен соцвычет. Например, на лечение, ДМС и другие. Исключение составляют только траты на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение.Вычет на благотворительностьСоциальный налоговый вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме пожертвований:Размер выплаты не может превышать 25% полученного за год дохода.Вычет по расходам на благотворительность не предоставляется в случаях:Вычет на фитнес и спортС 2022 года существует социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Сам вычет можно получить в сумме понесенных расходов. При этом организации, которые оказывают данные услуги, должны соответствовать определенным требованиям и основной вид их деятельности должен быть связан с физкультурой и спортом.— Налогоплательщик имеет право получить вычет как за себя, так и за своих детей. С 2022 года внесены изменения в ст. 219 НК РФ и данный вычет можно оформить в том числе на детей в возрасте до 24 лет, при условии, что они обучаются очно. Максимальная сумма расходов на спорт, с которых можно получить вычет, равна 150 тыс. рублей. Здесь стоит сказать, что данный вычет суммируется с другими вычетами, т.е. общая сумма социального вычета остается неизменной, за исключением вычета на дорогостоящее лечение. Например, налогоплательщик в 2024 году понес расходы на свое обучение в размере 70 тыс. рублей, оплатил лечение в размере 50 тыс. рублей, а также купил абонемент в бассейн за 40 тыс. рублей. Общая сумма расходов составила 160 тыс. рублей. Заявить к вычету можно лишь те же 150 тыс. рублей и максимальная сумма, которую можно будет вернуть составит 19 500 рублей (150 тыс. рублей *13%), — объясняет независимый финансовый советник Екатерина Христова.Для того, чтобы получить указанный вычет, необходимо предоставить копию договора на оказание фитнес услуг, платежные документы о произведенной оплате. Получить можно двумя способами: обратиться лично в ИФНС и предоставить декларацию 3-НДФЛ либо через своего работодателя, написав заявление и подтвердив свои расходы документально."Пенсионные" и "страховые" вычетыВычет можно получить после уплаты взносов:Максимальная сумма уплаченных пенсионных (страховых) взносов, с которой будет исчисляться налоговый вычет — 150 тыс. руб. (в совокупности с другими расходами, связанными с лечением, обучением и т.д.), то есть на руки за год начислят 19 500 руб.Также вычет вправе получить налогоплательщик, который за свой счет уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Если это за гражданина делал его работодатель, вычет не положен."В планах правительства РФ ввести новый СНВ (социальный налоговый вычет) для пенсионеров, которые всё еще трудятся. Ожидается, что сумма вычета будет до 50%, но в суммарном исчислении — не более 25 тысяч рублей. Для этих целей необходимо внести корректировки в Налоговый Кодекс РФ, в части редакции статьи 219, часть 2", — говорит Анна Салютина.ИмущественныеИмущественные вычеты может получить гражданин, который совершал операции с недвижимостью. Например, продавал или покупал дома, квартиры, комнаты и т.п., строил жилье, включая покупку участка для этого.Полный перечень операций с недвижимостью, по которым можно получить имущественный вычет, а также порядок их предоставления указан в статье 220 НК РФ.Налоговый вычет при покупке квартиры— Россияне могут рассчитывать на два вида налоговых вычетов — от суммы, отданной за недвижимость, а также за проценты, уплаченные по ипотеке. Причем воспользоваться ими можно лишь единожды за всю жизнь. При приобретении жилой недвижимости гражданам нашей страны предоставляется право вернуть сумму уплаченного подоходного налога. Его размер составляет 13% от стоимости квартиры или дома. Вычет распространяется на сумму до 2 млн рублей. Следовательно, максимально государство возвращает 260 тысяч рублей, даже если гражданин приобрел значительно более дорогое жилье, — рассказывает Надежда Коркка, управляющий партнер компании "Метриум".По словам эксперта, для оформления налогового вычета нужны выписка из ЕГРН; копия договора о приобретении недвижимости и акта о ее передаче; платежные документы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денег, расписка, товарные и кассовые чеки); справка 3-НДФЛ; заявление о распределении вычета между супругами, если квартира приобретена в браке. Все документы можно предоставлять в копиях, налоговая служба сама их проверит по электронным базам. При их необходимости гражданину позвонят и попросят передать оригиналы. Подать документы можно лично в отделение налоговой службы или через личный кабинет на сайте ФНС.Кроме того, есть законопроект, который предлагает давать налоговый вычет не за одну, а за каждую покупку недвижимости. Депутаты считают, что необходимо увеличить максимальный размер вычета. Принятие нового закона позитивно скажется на рынке. Прежде всего, повысится активность инвесторов, приобретающих квартиры с целью перепродажи и сдачи в аренду. Также граждане охотнее будут принимать решение об улучшении жилищных условий.Также в последние годы предпринималось немало попыток увеличить размер вычета за покупку жилья с 2 млн рублей до 4 млн рублей, но эти инициативы пока не нашли поддержки в Госдуме."Документы на возврат налога всегда подаются за календарный год (не важно в каком месяце приобретено жилье). Подать декларацию за календарный год можно только по его окончании", — уточняет Сергей Галлер, основатель агентства недвижимости.Налоговый вычет при продаже квартирыПо закону, если квартира была в собственности пять лет, а в определенных случаях — три года, то при ее продаже не нужно платить НДФЛ и подавать декларацию. Но если продать недвижимость раньше этого срока, то придется отчитаться перед фискальными органами. Уплаченный государству налог можно уменьшить, если воспользоваться правом на имущественный вычет. Он также применим в случае продажи долей, жилых, садовых домов, комнат, земельных участков.Вычет при продаже недвижимости можно применять неограниченное количество раз, но не чаще раза в год.Если документы, подтверждающие расходы на покупку, не сохранились, можно получить вычет в размере доходов, полученных от ее продажи. При этом он будет рассчитываться от суммы не более 1 млн руб.Если же документы, подтверждающие расходы на покупку квартиры, сохранились, то можно воспользоваться вычетом на всю сумму.— Например, квартира куплена в 2022 году за 2 млн руб, и есть документы, подтверждающие расходы. В 2023 году ее продали за 3 млн. В этом случае сумма налога с реализации составит: (3 млн руб. − 2 млн руб.) × 13% = 130 тыс. руб., — рассказала Мария Комарова.В конце января 2024 года депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить налоговый вычет за продажу жилья до 2 млн рублей. Законопроект пока не поддержали, так как налоги на продажу жилья формируют существенную часть доходов бюджета.Налоговый вычет по ипотекеЕсли гражданин приобретает жилье в ипотеку, ему положен еще один налоговый вычет.— Заемщик может вернуть до 390 тысяч рублей (если проценты на ипотеку составляют от 3 млн рублей). Таким образом, максимальная сумма возврата по двум вычетам — 650 тысяч рублей. Однако вычет по ипотеке выдается не сразу. Возврату подлежит только сумма уже уплаченных банку процентов. То есть если в этом году переплата по кредиту составила 300 тысяч рублей, то получится вернуть лишь 39 тысяч рублей. Заявление на получение первой выплаты можно подавать уже в следующем году после получения права собственности. Но, например, если клиент открыл ипотеку в ноябре 2022 года, то в 2023 году ему придет вычет всего за 1-2 месяца. Соответствующий вычет не положен гражданам, воспользовавшимся военной ипотекой, при которой кредит оплачивается из бюджета Минобороны, а также купившим недвижимость у близких родственников. А вот подтвержденное рефинансирование ипотеки не препятствует получению выплат, — отмечает Надежда Коркка.Когда ипотека оформляется официально трудоустроенными супругами, каждый из них вправе получить свой налоговый вычет как за покупку недвижимости, так и за ипотечные проценты. Мужу и жене необходимо собрать документы отдельно на себя. Затем нужно совместно подать декларации в налоговую службу с полным пакетом бумаг, включая заявление о распределении вычета. В результате супруги смогут получить до 1,3 млн рублей на двоих."Вычет по ипотечным процентам всегда предоставляется только по одному объекту недвижимости", — уточняет Сергей Галлер.ИнвестиционныеСуществует три разновидности инвестиционных налоговых вычетов:Для получения вычета по доходам от операций с ценными бумагами финансовые инструменты, перечень которых указан в законе, должны быть приобретены на брокерский счет после 1 января 2014 года. На ИИС данный вычет неприменим.Чтобы подать документы на получение компенсации, ценные бумаги должны находиться в собственности у гражданина свыше трех лет. Максимальный размер вычета равняется количеству лет нахождения ценных бумаг в собственности, помноженному на 3 млн руб.Вычет за внесение денег на ИИС предоставляется на сумму, начисленную гражданином за календарный год на ИИС, но не более 400 тыс. руб. То есть, если инвестор положил на ИИС 1 млн руб. в течение года, то вернуть он сможет 52 тыс. руб.А вот вычет за получение дохода по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется в полной сумме прибыли, когда закончится договор на ведение счета. Но только в том случае, если с даты его открытия прошло не меньше трех лет.— Важно, что при получении инвестором вычета за внесение денег на ИИС он уже не сможет рассчитывать на инвестиционный вычет по прибыли от операций, — пояснила Мария Комарова.С 1 января 2024 года российские инвесторы смогут получать вычеты только по ИИС третьего типа (за получение дохода по операциям). Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. При этом ИИС двух первых типов, открытые до конца 2023 года, продолжают действовать на прежних условиях.ПрофессиональныеНа профессиональный налоговый вычет имеют право:Размеры вычетов — это суммы документально подтвержденных расходов. Однако в исключительных случаях (когда есть проблемы с подтверждением расходов документами и когда расходы меньше 20%) ИП могут получить вычет в размере 20% от общей суммы полученного ими дохода.— Кроме того, у авторов, которые получают доходы от произведений и не могут подтвердить расходы документально, есть возможность воспользоваться вычетом от 20 до 40%. Процент зависит от вида дохода. Например, авторы литературных произведений могут уменьшить доход на 20%, а создатели скульптур — на 40%, — отметила эксперт.Как получить налоговые вычетыБольшинство вычетов можно оформить не только подав декларацию в налоговую инспекцию, но и через работодателя.Куда обращаться— Для получения стандартного вычета можно сразу обратиться к начальству. В остальных случаях понадобится сначала взять уведомление о праве на вычет в инспекции, — отметила юрист.Еще один способ заполнения декларации и представления ее, а также подтверждающих документов в ФНС — сделать все в режиме онлайн через интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".Необходимые документыПакет документов зависит от вида вычета.Так, для получения компенсации при покупке имущества необходимы: декларация по форме 3-НДФЛ; справка по форме 2-НДФЛ с места работы; оригиналы и копии документов, подтверждающих право на жилье; копии платежных документов, подтверждающих расходы на покупку имущества или свидетельствующих об уплате процентов по кредиту.При приобретении имущества в совместную собственность к пакету добавляются копия свидетельства о браке и письменное заявление сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.Если документы подаются через работодателя, то нужно предварительно предоставить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на имущественный вычет с приложением копий подтверждающих документов.Пакет при продаже имущества включает: декларацию 3-НДФЛ, оригиналы и копии документов, подтверждающих факт продажи, а также, если гражданин заявляет вычет в сумме расходов, связанных с приобретением продаваемого жилья, то дополнительно — оригиналы и копии платежных документов.Для получения вычета за лечение, если получатель оплачивал медицинские услуги:Если получатель оплачивал лекарства:Для получения социального налогового вычета за обучение потребуются следующие документы:При оплате обучения собственного или подопечного ребенка, брата или сестры необходимы также:Для получения стандартного налогового вычета на себя вместе с заявлением нужно представить в бухгалтерию работодателя подтверждающие право на выплату документы. Какие именно — зависит от категории налогоплательщика. Например, это может быть справка об инвалидности, удостоверение ветерана боевых действий и другие.Для вычетов на детей нужно также подать в бухгалтерию заявление и следующие документы:На профессиональный вычет: работодателю — только заявление в произвольной форме, в налоговую — декларация 3-НДФЛ и документы, подтверждающие фактически произведенные расходы, в отношении которых заявляется налоговый вычет.Образцы заявлений на получение вычетов можно взять в налоговой инспекции по месту жительства или на сайте ФНС. В ряде случаев, когда вычет оформляется через работодателя, заявление пишется в свободной форме.СрокиДля получения большинства типов вычетов обратиться в ИФНС можно в любое время, пока не истекли три года с момента возникновения права на компенсацию.— Существует мнение, что крайний срок подачи декларации 3 НДФЛ — 30 апреля, но это не так. До указанного срока документ подается лишь тогда, когда человеку необходимо подтвердить свой доход. А если он купил квартиру, то подать бумаги в ИФНС можно в любое время, — пояснила Мария Комарова.Размер налогового вычетаМаксимальный размер вычета на покупку квартиры — 2 млн руб., то есть 260 тыс. руб. (13%) на руки. На продажу квартиры — соответственно, 1 млн руб. и 130 тыс. руб., по ипотеке — 3 млн. и 390 тыс.Максимальный совокупный размер социальных вычетов (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и дорогостоящее лечение) — 150 тыс. руб. (19 500 руб.).Предельный размер инвестиционного вычета в размере доходов от продажи ценных бумаг определяется как произведение количества лет нахождения ценных бумаг в собственности и суммы, равной 3 млн руб. Вычет за внесение денег на ИИС предоставляется на сумму не более 400 тыс. руб. в год (52 тыс. руб. на руки). Вычет за получение дохода по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется в полной сумме прибыли.Отказ в получении налогового вычетаВ оформлении налогового вычета заявителю могут отказать. Это произойдет, если:Что изменилось в вычетах в 2024 годуС 1 января 2024 года начали действовать новые лимиты социальных вычетов — их общая сумма выросла с 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Лимит вычета на обучение детей повысился с 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. В год получить можно до 14 300 рублей. Кроме того, социальный налоговый вычет теперь можно оформить в упрощенном порядке. Для этого нужно предоставить в ФНС унифицированный документ — справку об уплате соответствующих услуг. Собирать какие-либо другие документы не требуется — их направит организация самостоятельно в налоговый орган. При этом за понесенные расходы до 1 января 2024 года необходимо иметь комплект документов (копию договора, чек, копию лицензии), как и ранее.Советы экспертов— Через “Госуслуги” вычеты оформить нельзя. Для этого надо обращаться в налоговую службу. Но с помощью портала можно заказать справку 3-НДФЛ, входящую в перечень обязательных документов для получения налогового вычета. Нужно зайти на сайт под своими учетными данными и через поиск найти страницу "Подача налоговых деклараций физлиц 3-НДФЛ". Система откроет вкладку с пояснением, что для формирования справки необходимо воспользоваться специальным сервисом от ФНС. Затем по ссылке следует перейти на ресурс, позволяющий бесплатно скачать программу "Декларация" на свой компьютер или смартфон. Далее требуется заполнить все графы в установленном приложении и отправить заявление на рассмотрение, — говорит Надежда Коркка.С 1 января 2024 года для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ изменился порядок подтверждения расходов налогоплательщиков, связанных с оплатой обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг, уплатой страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни и уплатой пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

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https://ria.ru/20240621/pensiya-1730222531.html

https://ria.ru/20240206/sberezheniya-1925546390.html

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https://ria.ru/20240220/putin-1928590138.html

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