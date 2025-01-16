Налоговый вычет в 2026: виды, как получить и сколько можно вернуть

МОСКВА — РИА Новости. Возможность оформить налоговый вычет (то есть вернуть часть уплаченных государству налогов) есть у нескольких категорий граждан. Полный гид по налоговым вычетам в 2026 году (их виды, лимиты и пошаговая инструкция), актуальные изменения из-за прогрессивного НДФЛ и семейной льготы — в материале РИА Новости.

Кто имеет право на налоговый вычет в 2026 году?

Основное условие для тех, кто претендует на получение налогового вычета в 2026 году, — это официальный доход, с которого гражданин регулярно выплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если говорить подробнее, то к потенциальным получателям налогового вычета предъявляются следующие требования:

гражданин должен быть налоговым резидентом России (это значит, что на территории страны он должен находиться не менее 183 дней в году);

у гражданина есть облагаемый НДФЛ доход (зарплата, премии, доход от аренды жилья, продажи имущества, некоторые подарки и другие аналогичные поступления);

в течение отчетного периода у гражданина были расходы, которые считаются по закону основанием для получения вычета (покупка жилья, лечение, обучение и так далее).

Самозанятые получить вычет не могут, так как платят налог на профессиональный доход, а не НДФЛ. Право на вычет можно реализовать в том случае и к тем доходам, которые, например, были получены по трудовому договору.

Права на получение налогового вычета лишены лица , признанные иностранными агентами.

Что такое налоговый вычет и как он работает в 2026 году?

Налоговыми вычетами обозначают те суммы, которые уменьшают размер дохода (или так называемой налогооблагаемой базы). Именно с последней гражданин и уплачивает налог. В отдельных случаях это позволяет вернуть уплаченный налог из бюджета.

Например, гражданин получает возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ, если он потратил свои средства на лечение, спорт и фитнес, учебу, купил квартиру или пополнил индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Важно понимать, что человек не получает деньги на руки: за счет уменьшения налогооблагаемой базы закономерно снижается и размер налоговых платежей. То есть величина налогового вычета тесно связана с НДФЛ.

Как прогрессивная шкала НДФЛ повлияла на вычеты в 2026 году?

В 2026 году в России продолжает действовать прогрессивная шкала налогов, вступившая в силу в январе 2025-го. Вместо двух степеней она теперь состоит из пяти, каждой из которых соответствует своя налоговая ставка и лимит по сумме доходов:

Сумма дохода за год Ставка НДФЛ до 2,4 миллиона рублей 13% от 2,4 до 5 миллионов рублей 15% от 5 до 20 миллионов рублей 18% от 20 до 50 миллионов рублей 20% свыше 50 миллионов рублей 22%

Чем выше ставка НДФЛ и чем больше было уплачено налогов, тем выше будет сумма вычета.

“Например, в течение года генеральному директору организации была выплачена зарплата в размере 2,4 миллиона рублей, а также премии — 1 миллион рублей. Другие доходы за данный период ему не выплачивались, — говорит к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. — Таким образом общий доход составил 3,4 миллиона рублей, никакие вычеты не предоставлялись. Соответственно, размер НДФЛ с этого дохода равен 462 000 рублей ((3,4 млн руб. - 2,4 млн руб.) x 15% + (2 400 000 x 13 %) = 150 000 + 312 000 рублей)”.

Виды налоговых вычетов в 2026 году: полный перечень

Действующий Налоговый кодекс РФ предусматривает несколько основных видов налоговых вычетов, доступных россиянам в настоящий момент.

“Важно помнить, что документы, на основании которых предоставляются вычеты, работодатель должен хранить в течение пяти лет”, — отмечает Оксана Васильева.

Стандартные налоговые вычеты: на детей, льготников, ГТО

статье 218 Налогового кодекса прописано, что данный тип вычетов может быть двух основных видов: на себя и на детей. Первый предназначен для отдельных категорий россиян, например, инвалидам детства, а также инвалидам I и II групп, "чернобыльцам", родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей, и другим. В зависимости от этого будет варьироваться и сумма вычета. Например, граждане, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС, могут ежемесячно получать вычет в 3000 рублей, для инвалидов детства аналогичный вычет составит 500 руб.

“Если человек имеет право на получение нескольких вычетов, то ему будет предоставлен только один из них — максимальный”, — сообщила юрист Мария Комарова.

Вычеты на детей платят до тех пор, пока доход родителя с начала года не превысит показатель в 450 000 руб. С месяца превышения суммы вычет предоставлять не будут, однако в следующем году возобновят и будут платить снова до превышения "лимита".

Вычет на детей: размеры и условия в 2026 году

Получить вычет на ребенка может каждый из родителей одновременно (это право сохраняется до момента, пока ребенку не исполнится 18 лет, а если сын или дочь учатся очно и фактически остаются на обеспечении родителей, то до 24). Эти деньги суммируются с обычными детскими вычетами. А одиноким родителям льгота предоставляется в двойном размере, но если в дальнейшем получатель вступит в брак, то удвоение вычета прекратится.

Впрочем, порой получить двойной вычет могут даже те родители, которые воспитывают ребенка вместе. Например, если один из них откажется от вычета в пользу другого.

Размер вычетов на детей в 2026 году Категория детей Размер вычета Первый ребенок в семье 1400 рублей Второй ребенок в семье 2800 рублей Третий (и последующие) дети 6000 рублей Ребенок-инвалид 12 000 рублей

Льготные категории и вычет за ГТО

В 2026 году россиянам доступен и еще один новый вид вычета — за сдачу норм ГТО. Его размер составляет 18 000 рублей, а получить можно на нескольких условиях:

гражданин выполнил нормативы (по своему возрасту) на “отлично” и может подтвердить это знаком отличия;

гражданин прошел диспансеризацию или профилактический осмотр.

Сумма налога, которую сумеет вернуть россиянин, будет зависеть от размера ставки НДФЛ.

На ежемесячный налоговый вычет вправе рассчитывать и представители ряда льготных категорий граждан. Такой вычет бывает двух видов — 3000 рублей и 500 рублей. Первый предназначен для инвалидов ВОВ, пострадавших в Чернобыльской катастрофе и тех, кто работал с ядерным оружием, а также граждан, ставших инвалидами, защищая страну (как РФ, так и СССР).

Социальные налоговые вычеты: лечение, обучение, спорт, благотворительность

К социальным налоговым вычетам относятся те вычеты, которые позволяют гражданам получить назад часть средств, потраченных на такие значимые вещи как:

Лечение

Максимальный размер вычета в данном случае составляет 150 000 рублей (если речь не идет о дорогостоящем лечении, в отношении которого лимиты не действуют). Получить вычет можно не только с тех медуслуг, которые использовал сам, но и с тех, которые оплатил для супруга или супруги, детей или родителей. Также в общую сумму можно включить расходы на назначенные врачом лекарства и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования (ДМС).

постановлении Правительства РФ от 08.04.2020 № 458. Полный перечень услуг, на которые распространяется возможность получения вычета, содержится вРФ от 08.04.2020 № 458.

Образование

Максимальный размер вычета за собственное обучение составляет 150 000 рублей (не важно очное или заочное), если речь идет об образовании детей — 110 000 рублей на ребенка (в отношении родственников — только очная форма обучения).

Также вычет можно получить, если гражданин оплатил обучение опекаемого ребенка до 18 лет, бывшего опекаемого (после прекращения опеки) в возрасте до 24 лет, а также брата или сестры (полнородных и неполнородных) в возрасте до 24 лет.

Занятие фитнесом или спортом

Оплатив абонемент в фитнес-клуб или занятия ребенка в спортивной секции, многие граждане также вправе рассчитывать на получение вычета. Одно из обязательных условий — оказывающие данные услуги организации обязаны соответствовать определенным требованиям (например, в качестве основного вида деятельности должны значиться те, что самым непосредственным образом связаны с физкультурой и спортом).

В соответствии со статьей 219 НК РФ вычет можно оформить как на себя, так и на детей в возрасте до 24 лет (в том случае, если они обучаются очно). Максимальная сумма расходов на спорт, с которых можно получить вычет, равна 150 000 рублей.

Благотворительность и другие расходы.

Максимальные суммы возврата по социальным вычетам при разных ставках НДФЛ

Действующая многоступенчатая шкала НДФЛ в на размерах получаемого гражданами налогового вычета. Ведь чем выше ставка, тем большую сумму россияне могут вернуть. При этом годовой лимит для большей части социальных вычетов составляет 150 000 рублей, а значит, гражданин вправе рассчитывать на следующие суммы:

Процент Максимальный размер возврата 13% 19 500 рублей 15% 22 500 рублей 18% 27 000 рублей 20% 30 000 рублей 22% 33 000 рублей

Как отмечает к.п.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Новицкая, только у одного из социальных вычетов размер не ограничен — это вычет на дорогостоящее лечение. Для всех остальных установлены предельные размеры.

“Так, общий предельный лимит 150 000 руб. за год применяется к совокупности следующих видов социальных вычетов: на обучение (кроме обучения детей), лечение (за исключением дорогостоящего), фитнес, на уплату страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, а также на накопительную пенсию, на оплату прохождения независимой оценки квалификации налогоплательщика”, — добавляет эксперт.

Что касается вычета на обучение детей и подопечных работника, то он может быть учтен в размере не более 110 000 рублей в год на каждого обучающегося. Эта сумма является общей на обоих родителей, опекунов, попечителей.

При этом Оксана Васильева отмечает, что последний вычет предоставляет не работодатель. Гражданину необходимо при желании заявить его во время подаче соответствующей декларации в инспекцию по окончании года.

В том случае, если общая сумма вычетов превышает установленный лимит, то, по словам экспертов, работник должен самостоятельно выбрать, какой из вычетов будет заявлять в меньшем размере. Данный выбор стоит зафиксировать в заявлении на вычет.

Оксана Васильева приводит следующий пример:

В организацию поступило уведомление из налоговой инспекции о том, что сотрудник Петров С.С. вправе получить в 2026 году соцвычетов на общую сумму 200 000 рублей по следующим расходам: 70 000 — на лечение отца, 30 000 — на собственное обучение и 100 000 — на лечение, но относящееся к категории дорогостоящего. Помимо этого он может заявить у работодателя вычет по взносам по договору добровольного пенсионного страхования, сумма которого составляет 60 000 рублей.

“К вычетам, размер которых лимитируется в совокупности, относятся расходы на лечение отца, обучение и добровольное пенсионное страхование, — говорит эксперт. — Общая сумма данных расходов составляет 160 000 рублей, то есть превышает лимит в 150 000 рублей. Поскольку гражданин принял решение, что не полностью получит вычет по взносам на добровольное пенсионное страхование, в заявлении по нему он укажет только сумму 50 000 рублей. Остальные вычеты он отразит в заявлении в полной сумме понесенных расходов”.

Имущественные вычеты: покупка, продажа, ипотека

Совершая операции с недвижимостью, гражданин также вправе претендовать на получение налогового вычета (в данном случае речь будет идти про так называемый имущественный вычет). Это распространяется на сделки по покупке, продаже недвижимости или, например, приобретение квартиры или дома в ипотеку. Подробный перечень операций прописан в статье 220 НК РФ.

Налоговым вычетом при покупке квартиры можно воспользоваться один раз в жизни, вернув таким образом часть подоходного налога. Вычет распространяется на сумму до 2 миллионов рублей, а значит, максимально государство может вернуть гражданину 260 000 рублей (при ставке 13%), даже если стоимость недвижимости значительно больше указанной выше суммы.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Надежды Коркка, для оформления такого налогового вычета необходимы копии следующих документов:

выписка из ЕГРН;

копия договора о приобретении недвижимости и акта о ее передаче;

платежные документы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денег, расписка, товарные и кассовые чеки);

справка 3-НДФЛ;

заявление о распределении вычета между супругами, если квартира приобретена в браке.

"Документы на возврат налога всегда подаются за календарный год (не важно в каком месяце приобретено жилье). Подать декларацию за календарный год можно только по его окончании", — уточняет Сергей Галлер, основатель агентства недвижимости.

В том случае, если гражданин продает квартиру, которая была в собственности как минимум 5 лет (или 3 года — для отдельных случаев), то ее бывший владелец при продаже не обязан платить НДФЛ и подавать соответствующую декларацию. Данный момент уточняется Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ . В противном случае и подавать отчет, и платить налог придется.

Вычет при продаже недвижимости можно применять неограниченное количество раз, но не чаще раза в год.

Даже если у собственника не сохранились документы, которые могли бы подтвердить его расходы на покупку определенного объекта недвижимости, можно получить вычет в размере доходов, полученных от ее продажи (рассчитываться он будет от суммы не более 1 миллиона рублей). Если документы есть в наличии, можно воспользоваться вычетом на всю сумму.

“Например, квартира куплена в 2022 году за 2 млн руб, и есть документы, подтверждающие расходы. В 2023 году ее продали за 3 млн. В этом случае сумма налога с реализации составит: (3 млн руб. − 2 млн руб.) × 13% = 130 тыс. руб.”, — рассказала Мария Комарова.

Еще один налоговый вычет положен россиянам, которые приобретают жилье в ипотеку.

“Заемщик может вернуть до 390 000 рублей (если проценты на ипотеку составляют от 3 миллионов рублей). Таким образом, максимальная сумма возврата по двум вычетам — 650 000 рублей. Однако вычет по ипотеке выдается не сразу. Возврату подлежит только сумма уже уплаченных банку процентов. То есть если в этом году переплата по кредиту составила 300 000 рублей, то получится вернуть лишь 39 000 рублей. Заявление на получение первой выплаты можно подавать уже в следующем году после получения права собственности. Но, например, если клиент открыл ипотеку в ноябре 2022 года, то в 2023 году ему придет вычет всего за 1-2 месяца. Соответствующий вычет не положен гражданам, воспользовавшимся военной ипотекой, при которой кредит оплачивается из бюджета Минобороны, а также купившим недвижимость у близких родственников. А вот подтвержденное рефинансирование ипотеки не препятствует получению выплат”, — отмечает Надежда Коркка.

Если ипотеку оформляют официально трудоустроенные супруги, то получить свой налоговый вычет вправе каждый из них (причем как за покупку недвижимости, так и за ипотечные проценты). При этом каждому из них нужно собрать документы отдельно на себя, а после подать совместно декларации в налоговую службу с полным пакетом бумаг, включая заявление о распределении вычета. В результате супруги смогут получить до 1,3 млн рублей на двоих.

"Вычет по ипотечным процентам всегда предоставляется только по одному объекту недвижимости", — уточняет Сергей Галлер.

© Depositphotos.com / malkov konstantin Ключи от квартиры © Depositphotos.com / malkov konstantin Ключи от квартиры

Инвестиционные вычеты: ИИС, ценные бумаги, биржа

В общей сложности можно выделить три вида инвестиционных налоговых вычетов:

за доход от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

за внесение денег на индивидуальный налоговый счет (ИИС);

за получение дохода по операциям, которые учитываются на ИИС.

Для того, чтобы претендовать на получение компенсации, ценные бумаги должны находиться в собственности у гражданина свыше 3 лет. Максимальный размер вычета при этом будет равен числу лет, которые эти ценные бумаги находятся в собственности, умноженному на 3 миллиона руб.

Вычет за внесение денег на ИИС можно получить на ту сумму, которая за календарный год была начислена им на данный счет (однако не более 400 000 рублей). То есть, если инвестор положил на BBC 1 миллион рублей в течение года, то вернуть он сможет 52 000 рублей. А вот вычет за получение дохода по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется в полной сумме прибыли, когда закончится договор на ведение счета. Но только в том случае, если с даты его открытия прошло не меньше трех лет.

“Важно, что при получении инвестором вычета за внесение денег на ИИС он уже не сможет рассчитывать на инвестиционный вычет по прибыли от операций”, — пояснила Мария Комарова.

С 1 января 2024 года российские инвесторы могут получать вычеты только по ИИС третьего типа (за получение дохода по операциям). На нем можно оформить вычеты с суммы пополнения и с дохода по счету. Открыть можно до трех ИИС-3. Для получения вычета нельзя закрывать счет в год пополнения. Если получить вычет и закрыть ИИC раньше, то налоговая вправе потребовать вернуть деньги и начислить пени за каждый день. На момент закрытия ИИС-3 должен просуществовать не менее пяти лет.

Профессиональные вычеты: для ИП, ГПХ, авторов

На профессиональный налоговый вычет имеют право:

ИП, которые платят НДФЛ по ставке 13%;

нотариусы;

адвокаты;

граждане, которые занимаются частной практикой (например, личные охранники, детективы и другие);

физлица, не зарегистрированные в качестве ИП, но работающие по договорам ГПХ;

авторы, которые получают вознаграждение.

Размеры вычетов — это суммы расходов, которые гражданин может подтвердить соответствующими документами. В том случае, если подтвердить объем расходов индивидуальный предприниматель не может, то размер вычета для него составит 20% от общей суммы полученного дохода. Для авторов в аналогичной ситуации данный показатель составит от 20 до 40%.

Как получить налоговый вычет в 2026 году: 3 способа

Большинство вычетов можно оформить не только самостоятельно подав декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, но и через работодателя. Рассмотрим основные доступные россиянам в 2026 году способы, как оформить налоговый вычет.

1. Через налоговую инспекцию: подача декларации 3-НДФЛ

Получить налоговый вычет можно, обратившись в местное отделение ФНС со всеми необходимыми для этого документами, а также заполненной формой 3-НДФЛ. Например, если речь идет об имущественном вычете, потребуются справка 2-НДФЛ с места работы, оригиналы и копии документов, подтверждающих право на жилье, а также копии тех платежных документов, которые подтвердят сам факт покупки. Граждане, желающие получить соцвычет и хотя бы частично компенсировать затраты на обучение детей, должны, в свою очередь, представить те же чеки и другие подтверждающие документы от соответствующей организации, а также свидетельство о рождении ребенка.

Оформить вычет можно за три предшествующих года. Например, в 2026 году россияне могут подать документы на получение вычета за период с 2023 по 2025 года. Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно как на бумажном носителе при личном визите в налоговую инспекцию, так и в электронном варианте, направив документ в ФНС через Госуслуги или личный кабинет на сайте налоговой.

Проверка документов в большинстве случаев занимает 3 месяца.

© Depositphotos.com / stokkete Девушка смотрит документы © Depositphotos.com / stokkete Девушка смотрит документы

2. Через работодателя: как получить вычет с зарплаты без ожидания

Получить налоговый вычет за текущий год в ФНС нельзя, необходимо дождаться, когда год подойдет к концу и уже в году следующем обратиться за вычетом. Если же не хочется ждать так долго, некоторые вычеты даже за текущий год возможно получить через работодателя. Это могут сделать граждане, которые работают по трудовому договору и хотят компенсировать часть расходов на медрасходы и ДМС, оплату обучения и страхование жизни, расходы на приобретение недвижимости и так далее.

Если гражданин намерен воспользоваться данным способом и получить вычет именно через работодателя, то предварительно ему все же необходимо запросить соответствующее уведомление, которое подтвердит его право на получение такого вычета. Это можно сделать даже через личный кабинет на сайте ФНС, однако процедура теоретически может занять до 30 дней. Исключение составляют так называемые стандартные вычеты: для их получения уведомление не нужно.

В случае положительного решения вычет будет прибавляться к зарплате сотрудника уже со следующего месяца после того, как заявление со всеми необходимыми документами будет получено работодателем.

3. В упрощенном порядке: без 3-НДФЛ и документов с 2024 года

С 2025 года у россиян есть возможность получить социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке (то есть без оформления декларации 3-НДФЛ и подготовки пакета необходимых документов, все необходимые сведения ФНС получит из имеющейся у них информации). Справку об оплате услуг в налоговую передают в электронном виде организации или ИП, оказавшие услугу. При этом гражданин должен дать согласие на передачу данных в ФНС России.

Данный порядок регулируется статьей 221.1 НК РФ. Таким образом могут быть оформлены налоговые вычеты на долгосрочные сбережения, социальные вычеты (на оплату образовательных и медицинских услуг), инвестиционные вычеты и некоторые другие.

Налоговая проверит полученные сведения за 2025 год и не позднее 20 марта 2026 года сформирует предзаполненное заявление на получение вычета. Найти его можно будет в личном кабинете для физических лиц . При этом заметно сокращаются сроки проверки документов.

Новые правила и изменения в налоговых вычетах в 2026 году

Российское законодательство (и налоговое - в том числе) не остаются неизменными. В 2026 году его ждет несколько важных изменений и нововведений.

Семейная налоговая льгота: 6% НДФЛ для многодетных семей

С 1 января 2026 года многим жителям нашей страны стал доступен новый вид поддержки — семейная налоговая льгота . На нее вправе рассчитывать россияне:

воспитывающие двух и более детей;

имеющие среднедушевой доход в семье ниже полуторной величины регионального прожиточного минимума;

не обремененные долгами по алиментам;

соответствующие предусмотренным законом имущественным критериям;

официально трудоустроенные;

являющиеся гражданами РФ и ее налоговыми резидентами.

Для них ставка НДФЛ за предыдущий год составит не 13%, а 6%, а разница будет возвращена автоматически после подачи заявления и проведения проверки всех сведений.

Ограничения для иностранных агентов и самозанятых

С более суровыми налоговыми условиями в 2026 году придется столкнуться и тем гражданам, организациям и компаниям, которые официально признаны иностранными агентами и включены в соответствующий реестр . С 1 января текущего года налоговая ставка для них достигла уровня 30 процентов, а вот права на получение налогового вычета у них больше нет.

Сколько можно вернуть: максимальные суммы по вычетам в 2026 году

Максимальный размер налогового вычета на покупку квартиры составляет 2 миллиона рублей, то есть при ставке 13% на руки можно получить до 260 000 рублей. На продажу квартиры данный лимит, соответственно, составляет 1 миллион рублей и 130 000 рублей, в случае, когда речь идет об ипотеке — 3 миллиона и 390 000 рублей.

Максимальный совокупный размер социальных вычетов (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и дорогостоящее лечение) — 150 000 рублей (19 500 рублей).

Предельный размер инвестиционного вычета в размере доходов от продажи ценных бумаг определяется как произведение количества лет нахождения ценных бумаг в собственности и суммы, равной 3 миллионам рублей. Вычет за внесение денег на ИИС предоставляется на сумму не более 400 000 рублей в год (52 000 рублей на руки). Вычет за получение дохода по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется в полной сумме прибыли.

Таблица: лимиты вычетов и возможный возврат при разных ставках НДФЛ

Подробнее об условиях предоставления и действующих по ним ограничениям и лимитам рассказывает Оксана Васильева

Тип вычета Лимит вычета На благотворительность В общем случае — в размере фактических расходов, но не более 25% от облагаемого дохода за год. Для пожертвований в адрес НКО (на формирование целевого капитала), государственных (муниципальных) учреждений культуры и других категорий размер вычета может быть увеличен до 30% от облагаемого дохода за год. На обучение, лечение, фитнес, добровольное личное страхование, уплату взносов по добровольному пенсионному страхованию, дополнительных взносов на накопительную часть пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации. В размере фактически понесенных расходов, но не более 150 000 руб. в год по всем видам расходов. На дорогостоящее лечение. Без ограничения, полностью соответствует фактическим расходам. Исключение — вычет не предоставляется по расходам, осуществленным по поручению налогоплательщика из денежных (выкупных) сумм и (или) денежных средств, учитываемых на его ИИС. На обучение детей. Не более 110 000 руб. на каждого ребенка. Эта сумма общая на обоих родителей (опекунов, попечителей). При продаже недвижимости, находившейся в собственности меньше установленного законом минимального срока владения. Не более 1 000 000 руб. в целом за год для жилья, земли, дач. 250 000 руб. — для остальной недвижимости. При приобретении имущества (жилья, а также земельного участка под строительство или с уже готовым жильем). Не свыше 2 000 000 руб. Если для покупки привлекались целевые кредиты (займы), то еще может быть предоставлен вычет по уплаченным процентам в пределах 3 000 000 руб. Вычеты по ИИС. Возможны два варианта: в размере фактически внесенных на счет средств в налоговом периоде (но не более 400 000 руб.); в размере прибыли от операций по этому счету при соблюдении одного из следующих условий: договор на ведение ИИС заключен до 31.12.2023, и не подано заявление на получение вычетов;

такой договор заключен в 2024 г., и до 30.04.2025 налогоплательщик подал в инспекцию заявление о применении вычетов.

5 ошибок при оформлении налогового вычета — и как их избежать

Процесс оформления налогового вычета нельзя назвать слишком сложным или трудоемким. Но все же он требует внимательного отношения, чтобы не совершить ошибку, которая станет причиной для отказа в получении вычета.

Вот перечень из наиболее распространенных ошибок при получении налогового вычета:

невнимательное отношение к срокам . Если документы поданы после того, как вышел срок для оформления вычета (например, человек стал владельцем собственной квартиры еще в 2020 года, однако за налоговым вычетом решил обратиться лишь в 2025 году);

. Если документы поданы после того, как вышел срок для оформления вычета (например, человек стал владельцем собственной квартиры еще в 2020 года, однако за налоговым вычетом решил обратиться лишь в 2025 году); ошибки и неточности . Например, неправильно записан номера счета или сумма расходов, указан счет, владельцем которого является совсем другой человек, и так далее. Перед тем, как отправить документы на проверку в ФНС, рекомендуется внимательно рассмотреть их на предмет подобных недочетов;

. Например, неправильно записан номера счета или сумма расходов, указан счет, владельцем которого является совсем другой человек, и так далее. Перед тем, как отправить документы на проверку в ФНС, рекомендуется внимательно рассмотреть их на предмет подобных недочетов; неполный пакет документов . Актуальный перечень стоит заранее уточнить в инспекции;

. Актуальный перечень стоит заранее уточнить в инспекции; неверный выбор налоговой . Обратиться за вычетом необходимо в ФНС по месту официальной регистрации, в противном случае наверняка придется столкнуться с отказом;

. Обратиться за вычетом необходимо в ФНС по месту официальной регистрации, в противном случае наверняка придется столкнуться с отказом; у заявителя нет права на вычет.

Советы экспертов: как использовать вычеты с максимальной выгодой

Многие россияне охотно используют свое право на получение налогового вычета, тем более если по закону он может претендовать на получение сразу нескольких из них. При этом, по словам экспертов, если человек намерен получить у работодателя одновременно и имущественный, и социальный вычет, в первую очередь ему стоит обратиться за вычетом социальным. Ведь неиспользованный остаток имущественного вычета можно перенести на будущие налоговые периоды, в то время как с социальными так поступить нельзя.

Людмила Новицкая отмечает, что имущественный вычет на покупку жилья предоставляется путем уменьшения дохода, облагаемого НДФЛ. Поэтому если в течение года дохода нет или его недостаточно для предоставления вычета в полном размере, то вычет переносится на следующие годы до полного его использования.

По словам Оксаны Васильевой, социальные вычеты предоставляются за счет уменьшения облагаемого НДФЛ дохода. Поэтому если в течение года доход физлицу не выплачивается или он меньше, чем сумма социального вычета, то вычет (его остаток) на следующий год не переносится.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о налоговых вычетах в 2026 году

Вот еще несколько ключевых вопросов о получении налогового вычета.

Можно ли получить вычет за обучение за границей?

На социальный налоговый вычет на обучение россияне вправе рассчитывать даже в том случае, если получали образование за границей. Главное, чтобы заявитель был налоговым резидентом нашей страны представил все документы, необходимые для подтверждения права на вычет.

Сколько ждать возврат?

Максимальный срок — до 4 месяцев. До трех месяцев может уйти у специалистов налоговой на проверку сведений, еще несколько недель — на то, чтобы перечислить деньги.

Можно ли ускорить процесс получения вычета?

Самый доступный и простой способ сделать это — внимательно проверить все документы и указанные в них сведения. Это поможет свести к минимуму возможность ошибок и неточностей, а значит, и затягивания процессе получения вычета. Следите за статусом рассмотрения заявления в личном кабинете на сайте ФНС: если он долго не меняется, можно обратиться к сотрудникам и уточнить информацию.

Что делать, если вычет так и не поступил?

Первое, что можно сделать в подобной ситуации — подать жалобу через тот же личный кабинет, подробно описав ситуацию и представив все возможные доказательства нарушения сроков. Если ответной реакции не последовало, можно обратиться в вышестоящие органы (например, в федеральную ФНС) или решать проблему уже через суд.

Как уточнить сумму остатка по имущественному вычету?