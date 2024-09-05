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Путин сделал прогноз о росте ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024
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11:11 05.09.2024 (обновлено: 14:06 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vvp-1970763985.html
Путин сделал прогноз о росте ВВП России в 2024 году
Путин сделал прогноз о росте ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024
Путин сделал прогноз о росте ВВП России в 2024 году
Темп роста российской экономики в 2024 году, скорее всего, превысит прошлогодний показатель в 3,6%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:11
2024-09-05T14:06
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Темп роста российской экономики в 2024 году, скорее всего, превысит прошлогодний показатель в 3,6%, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, это хороший для нашей экономики показатель (ВВП - ред.) Я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом можем рассчитывать как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего, будет рост больше. Это основной показатель состояния экономики", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Министр финансов Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз кабмина, в котором ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года был повышен до 3,9% с 2,8%. Тогда же Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. В прошлом году российская экономика выросла на 3,6%.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин сделал прогноз о росте ВВП России в 2024 году

Путин: рост ВВП в 2024 году может превысить результаты 2023 года

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Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Темп роста российской экономики в 2024 году, скорее всего, превысит прошлогодний показатель в 3,6%, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Конечно, это хороший для нашей экономики показатель (ВВП - ред.) Я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом можем рассчитывать как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего, будет рост больше. Это основной показатель состояния экономики", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Министр финансов Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз кабмина, в котором ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года был повышен до 3,9% с 2,8%. Тогда же Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. В прошлом году российская экономика выросла на 3,6%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
3 августа, 09:14
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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