Рейтинг@Mail.ru
Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vtb-1970827555.html
Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России
Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России - РИА Новости, 05.09.2024
Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России
Стартовали две ежегодные программы стажировок для студентов – ВТБ РОСТ по основным направлениям деятельности банка и IT Юниор для специалистов в сфере... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:18
2024-09-05T14:18
россия
москва
санкт-петербург
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966456938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a703828ae4bae0aa82ea5d2285e16cf4.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Стартовали две ежегодные программы стажировок для студентов – ВТБ РОСТ по основным направлениям деятельности банка и IT Юниор для специалистов в сфере информационных технологий (ИТ), сообщает пресс-служба ВТБ.Участниками программы "ВТБ РОСТ", проходящей в Москве и Санкт-Петербурге, станут 67 студентов и выпускников магистратуры ведущих российских вузов. Каждый год все больше талантливых молодых специалистов проходят сложный отбор, чтобы попасть на стажировку в банк. В этом году было получено более 8,5 тысячи заявок, конкурс на программу составил 133 человека на место. На годовой стажировке предусмотрена насыщенная программа обучения под руководством опытных наставников, говорится в сообщении.В рамках программы "IT Юниор", проходящей в Москве и Самаре, к команде ВТБ присоединятся 40 начинающих ИT-специалистов. По сравнению с прошлым сезоном численность стажеров увеличилась почти на 50%. В этом году интерес к программе возрос, и количество заявок увеличилось до 7,2 тысячи. Конкурс на участие в программе составил 180 человек на место. В течение полугода молодые специалисты будут проходить специализированное обучение по своему направлению и работать над реальными проектами в ИТ-сфере, добавили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20240904/vtb-1970478155.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966456938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_458cac72b641f2d4a7bb64e5de6547e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, втб (банк)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, ВТБ (банк)

Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России

© iStock.com / izusekСтуденты во время учебы
Студенты во время учебы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / izusek
Студенты во время учебы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Стартовали две ежегодные программы стажировок для студентов – ВТБ РОСТ по основным направлениям деятельности банка и IT Юниор для специалистов в сфере информационных технологий (ИТ), сообщает пресс-служба ВТБ.
Участниками программы "ВТБ РОСТ", проходящей в Москве и Санкт-Петербурге, станут 67 студентов и выпускников магистратуры ведущих российских вузов. Каждый год все больше талантливых молодых специалистов проходят сложный отбор, чтобы попасть на стажировку в банк. В этом году было получено более 8,5 тысячи заявок, конкурс на программу составил 133 человека на место. На годовой стажировке предусмотрена насыщенная программа обучения под руководством опытных наставников, говорится в сообщении.
В рамках программы "IT Юниор", проходящей в Москве и Самаре, к команде ВТБ присоединятся 40 начинающих ИT-специалистов. По сравнению с прошлым сезоном численность стажеров увеличилась почти на 50%. В этом году интерес к программе возрос, и количество заявок увеличилось до 7,2 тысячи. Конкурс на участие в программе составил 180 человек на место. В течение полугода молодые специалисты будут проходить специализированное обучение по своему направлению и работать над реальными проектами в ИТ-сфере, добавили в пресс-службе.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
ВТБ трудоустроит риелторов для оптимизации выдачи ипотеки
4 сентября, 12:32
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала