https://ria.ru/20240905/vtb-1970827555.html

Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России

Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России - РИА Новости, 05.09.2024

Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России

Стартовали две ежегодные программы стажировок для студентов – ВТБ РОСТ по основным направлениям деятельности банка и IT Юниор для специалистов в сфере... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:18

2024-09-05T14:18

2024-09-05T14:18

россия

москва

санкт-петербург

втб (банк)

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Стартовали две ежегодные программы стажировок для студентов – ВТБ РОСТ по основным направлениям деятельности банка и IT Юниор для специалистов в сфере информационных технологий (ИТ), сообщает пресс-служба ВТБ.Участниками программы "ВТБ РОСТ", проходящей в Москве и Санкт-Петербурге, станут 67 студентов и выпускников магистратуры ведущих российских вузов. Каждый год все больше талантливых молодых специалистов проходят сложный отбор, чтобы попасть на стажировку в банк. В этом году было получено более 8,5 тысячи заявок, конкурс на программу составил 133 человека на место. На годовой стажировке предусмотрена насыщенная программа обучения под руководством опытных наставников, говорится в сообщении.В рамках программы "IT Юниор", проходящей в Москве и Самаре, к команде ВТБ присоединятся 40 начинающих ИT-специалистов. По сравнению с прошлым сезоном численность стажеров увеличилась почти на 50%. В этом году интерес к программе возрос, и количество заявок увеличилось до 7,2 тысячи. Конкурс на участие в программе составил 180 человек на место. В течение полугода молодые специалисты будут проходить специализированное обучение по своему направлению и работать над реальными проектами в ИТ-сфере, добавили в пресс-службе.

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россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, санкт-петербург, втб (банк)