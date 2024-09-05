Оплачиваемые стажировки для студентов вновь стартовали в России
© iStock.com / izusekСтуденты во время учебы
© iStock.com / izusek
Студенты во время учебы
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Стартовали две ежегодные программы стажировок для студентов – ВТБ РОСТ по основным направлениям деятельности банка и IT Юниор для специалистов в сфере информационных технологий (ИТ), сообщает пресс-служба ВТБ.
Участниками программы "ВТБ РОСТ", проходящей в Москве и Санкт-Петербурге, станут 67 студентов и выпускников магистратуры ведущих российских вузов. Каждый год все больше талантливых молодых специалистов проходят сложный отбор, чтобы попасть на стажировку в банк. В этом году было получено более 8,5 тысячи заявок, конкурс на программу составил 133 человека на место. На годовой стажировке предусмотрена насыщенная программа обучения под руководством опытных наставников, говорится в сообщении.
В рамках программы "IT Юниор", проходящей в Москве и Самаре, к команде ВТБ присоединятся 40 начинающих ИT-специалистов. По сравнению с прошлым сезоном численность стажеров увеличилась почти на 50%. В этом году интерес к программе возрос, и количество заявок увеличилось до 7,2 тысячи. Конкурс на участие в программе составил 180 человек на место. В течение полугода молодые специалисты будут проходить специализированное обучение по своему направлению и работать над реальными проектами в ИТ-сфере, добавили в пресс-службе.
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