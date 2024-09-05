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Более половины розничных клиентов "Открытия", 2 млн человек, перешли в ВТБ - РИА Новости, 05.09.2024
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11:52 05.09.2024 (обновлено: 18:10 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vtb-1970779333.html
Более половины розничных клиентов "Открытия", 2 млн человек, перешли в ВТБ
Более половины розничных клиентов "Открытия", 2 млн человек, перешли в ВТБ - РИА Новости, 05.09.2024
Более половины розничных клиентов "Открытия", 2 млн человек, перешли в ВТБ
Более половины всех активных розничных клиентов "Открытия", или два миллиона человек, перешли в ВТБ в ходе объединения двух банков, сообщил ВТБ на ВЭФ-2024. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:52
2024-09-05T18:10
центральный банк рф (цб рф)
втб (банк)
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
открытие (банк)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Более половины всех активных розничных клиентов "Открытия", или два миллиона человек, перешли в ВТБ в ходе объединения двух банков, сообщил ВТБ на ВЭФ-2024. "Активная интеграция розничных клиентов "Открытия" стартовала всего несколько месяцев назад, и уже фактически пройден ее "экватор" - на обслуживание в ВТБ перешли больше 2 миллионов человек. На сегодняшний день это крупнейший проект такого масштаба на российском банковском рынке, и осенью состоится его финальный этап. В четвертом квартале мы полностью завершим перевод кредитных обязательств всех клиентов, чтобы закончить интеграцию в декабре и приступить к объединению с лидером финансового рынка Крыма - банком РНКБ", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова в рамках ВЭФ-2024. ВТБ отмечает, что ему уже переданы 85% розничного кредитного портфеля "Открытия" – потребительские кредиты, ипотека и авто. Общий объем перешедших в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса составил 658 миллиардов рублей. До конца года банк планирует цессию авто, ипотечных и потребительских кредитов еще на 110 миллиардов рублей. Пресс-служба отмечает, что с начала 2024 года в офисах "Открытия" можно оформить все финансовые продукты ВТБ - дебетовые, кредитные карты, подать заявку на получение ипотечного, потребительского и автокредита, открыть вклад или накопительный счет в рублях и китайских юанях. В начале августа Горшков сообщил журналистам, что 1,6 миллиона активных розничных клиентов банка "Открытие" перешли на обслуживание в ВТБ с 2023 года и, по его прогнозам, до конца года, как он тогда сообщил, перейдут еще 800 тысяч клиентов. ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия", в его рамках уже объединена банкоматная сеть, запущена цессия кредитов, а также предложены практически все продукты, сервисы и услуги ВТБ в офисах "Открытия". Планируется, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку на новогодних праздниках 2025 года, а на майских праздниках уже сам БМ-Банк присоединится вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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центральный банк рф (цб рф), втб (банк), владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , открытие (банк)
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ (банк), Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Открытие (банк)

Более половины розничных клиентов "Открытия", 2 млн человек, перешли в ВТБ

© iStock.com / Chainarong PrasertthaiДевушка со смартфоном и кредитной картой
Девушка со смартфоном и кредитной картой - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Chainarong Prasertthai
Девушка со смартфоном и кредитной картой
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Более половины всех активных розничных клиентов "Открытия", или два миллиона человек, перешли в ВТБ в ходе объединения двух банков, сообщил ВТБ на ВЭФ-2024.
"Активная интеграция розничных клиентов "Открытия" стартовала всего несколько месяцев назад, и уже фактически пройден ее "экватор" - на обслуживание в ВТБ перешли больше 2 миллионов человек. На сегодняшний день это крупнейший проект такого масштаба на российском банковском рынке, и осенью состоится его финальный этап. В четвертом квартале мы полностью завершим перевод кредитных обязательств всех клиентов, чтобы закончить интеграцию в декабре и приступить к объединению с лидером финансового рынка Крыма - банком РНКБ", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова в рамках ВЭФ-2024.
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ВТБ отмечает, что ему уже переданы 85% розничного кредитного портфеля "Открытия" – потребительские кредиты, ипотека и авто. Общий объем перешедших в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса составил 658 миллиардов рублей. До конца года банк планирует цессию авто, ипотечных и потребительских кредитов еще на 110 миллиардов рублей.
Пресс-служба отмечает, что с начала 2024 года в офисах "Открытия" можно оформить все финансовые продукты ВТБ - дебетовые, кредитные карты, подать заявку на получение ипотечного, потребительского и автокредита, открыть вклад или накопительный счет в рублях и китайских юанях.
В начале августа Горшков сообщил журналистам, что 1,6 миллиона активных розничных клиентов банка "Открытие" перешли на обслуживание в ВТБ с 2023 года и, по его прогнозам, до конца года, как он тогда сообщил, перейдут еще 800 тысяч клиентов.
ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия", в его рамках уже объединена банкоматная сеть, запущена цессия кредитов, а также предложены практически все продукты, сервисы и услуги ВТБ в офисах "Открытия". Планируется, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку на новогодних праздниках 2025 года, а на майских праздниках уже сам БМ-Банк присоединится вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБ (банк)ВладивостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Открытие (банк)
 
 
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