Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин
Костин: антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, но пока неясно насколько
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Введение антициклической надбавки Банком России повлияет на планы и отчётность ВТБ, однако как, "не считал еще", заявил журналистам на Восточном экономическом форуме глава кредитной организации Андрей Костин.
Банк России в конце августа впервые в истории установил положительную национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков - она составит с 1 июля 2025 года 0,25% от активов, взвешенных по риску. Регулятор рассчитывает, что это решение повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики.
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"Конечно влияет", - сказал Костин, отвечая на вопрос о том, как введение антициклической надбавки ЦБ РФ повлияет на планы банка.
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"С капиталом у нас пока, если брать темпы роста экономики, банковского сектора и банка, как мы прогнозировали, то капитал у нас идет четко - мы выполняем надбавки. Антициклическую надбавку еще не знаю, не считал еще, и не спрашивал финансистов. Но конечно она как-то (повлияет - ред.)", - заключил он.
Он также отметил, что сейчас "время волатильное", поэтому неплохо иметь триллионную подушку безопасности. "Впереди много неизвестности в следующем году у банковского сектора", - считает Костин. При этом он отметил, что банк очень гордится тем, что "прошел 2022 год", и что при всех проблемах с капиталом ВТБ не потребовалось вливания средств от государства.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.