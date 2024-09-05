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Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин - РИА Новости, 05.09.2024
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07:52 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vtb-1970696155.html
Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин
Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин - РИА Новости, 05.09.2024
Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин
Введение антициклической надбавки Банком России повлияет на планы и отчётность ВТБ, однако как, "не считал еще", заявил журналистам на Восточном экономическом... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:52
2024-09-05T07:52
экономика
россия
владивосток
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Введение антициклической надбавки Банком России повлияет на планы и отчётность ВТБ, однако как, "не считал еще", заявил журналистам на Восточном экономическом форуме глава кредитной организации Андрей Костин. Банк России в конце августа впервые в истории установил положительную национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков - она составит с 1 июля 2025 года 0,25% от активов, взвешенных по риску. Регулятор рассчитывает, что это решение повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики. "Конечно влияет", - сказал Костин, отвечая на вопрос о том, как введение антициклической надбавки ЦБ РФ повлияет на планы банка. "С капиталом у нас пока, если брать темпы роста экономики, банковского сектора и банка, как мы прогнозировали, то капитал у нас идет четко - мы выполняем надбавки. Антициклическую надбавку еще не знаю, не считал еще, и не спрашивал финансистов. Но конечно она как-то (повлияет - ред.)", - заключил он. Он также отметил, что сейчас "время волатильное", поэтому неплохо иметь триллионную подушку безопасности. "Впереди много неизвестности в следующем году у банковского сектора", - считает Костин. При этом он отметил, что банк очень гордится тем, что "прошел 2022 год", и что при всех проблемах с капиталом ВТБ не потребовалось вливания средств от государства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет
Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин

Костин: антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, но пока неясно насколько

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Введение антициклической надбавки Банком России повлияет на планы и отчётность ВТБ, однако как, "не считал еще", заявил журналистам на Восточном экономическом форуме глава кредитной организации Андрей Костин.
Банк России в конце августа впервые в истории установил положительную национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков - она составит с 1 июля 2025 года 0,25% от активов, взвешенных по риску. Регулятор рассчитывает, что это решение повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики.
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"Конечно влияет", - сказал Костин, отвечая на вопрос о том, как введение антициклической надбавки ЦБ РФ повлияет на планы банка.
«
"С капиталом у нас пока, если брать темпы роста экономики, банковского сектора и банка, как мы прогнозировали, то капитал у нас идет четко - мы выполняем надбавки. Антициклическую надбавку еще не знаю, не считал еще, и не спрашивал финансистов. Но конечно она как-то (повлияет - ред.)", - заключил он.
Он также отметил, что сейчас "время волатильное", поэтому неплохо иметь триллионную подушку безопасности. "Впереди много неизвестности в следующем году у банковского сектора", - считает Костин. При этом он отметил, что банк очень гордится тем, что "прошел 2022 год", и что при всех проблемах с капиталом ВТБ не потребовалось вливания средств от государства.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияВладивостокАндрей Костин (банкир)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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