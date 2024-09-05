https://ria.ru/20240905/vtb-1970696155.html

Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин

Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин - РИА Новости, 05.09.2024

Антициклическая надбавка ЦБ повлияет на ВТБ, считает Костин

Введение антициклической надбавки Банком России повлияет на планы и отчётность ВТБ, однако как, "не считал еще", заявил журналистам на Восточном экономическом... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:52

2024-09-05T07:52

2024-09-05T07:52

экономика

россия

владивосток

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Введение антициклической надбавки Банком России повлияет на планы и отчётность ВТБ, однако как, "не считал еще", заявил журналистам на Восточном экономическом форуме глава кредитной организации Андрей Костин. Банк России в конце августа впервые в истории установил положительную национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков - она составит с 1 июля 2025 года 0,25% от активов, взвешенных по риску. Регулятор рассчитывает, что это решение повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики. "Конечно влияет", - сказал Костин, отвечая на вопрос о том, как введение антициклической надбавки ЦБ РФ повлияет на планы банка. "С капиталом у нас пока, если брать темпы роста экономики, банковского сектора и банка, как мы прогнозировали, то капитал у нас идет четко - мы выполняем надбавки. Антициклическую надбавку еще не знаю, не считал еще, и не спрашивал финансистов. Но конечно она как-то (повлияет - ред.)", - заключил он. Он также отметил, что сейчас "время волатильное", поэтому неплохо иметь триллионную подушку безопасности. "Впереди много неизвестности в следующем году у банковского сектора", - считает Костин. При этом он отметил, что банк очень гордится тем, что "прошел 2022 год", и что при всех проблемах с капиталом ВТБ не потребовалось вливания средств от государства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия

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экономика, россия, владивосток, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет