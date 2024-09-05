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ВТБ планирует кредитовать Wildberries
ВТБ планирует кредитовать Wildberries - РИА Новости, 05.09.2024
ВТБ планирует кредитовать Wildberries
ВТБ планирует кредитовать компанию Wildberries, в частности, проект её складского комплекса на территории ОЭЗ "Максимиха", а конфликт между владельцами компании РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:08
2024-09-05T07:08
2024-09-05T07:08
экономика
владивосток
андрей костин (банкир)
владислав бакальчук
wildberries
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ВТБ планирует кредитовать компанию Wildberries, в частности, проект её складского комплекса на территории ОЭЗ "Максимиха", а конфликт между владельцами компании - не корпоративный и не несет никаких рисков, заявил журналистам на Восточном экономическом форуме глава банка Андрей Костин. "Мы получили новые заявки на кредитование, будем кредитовать Wildberries. Хорошая компания, лидер на своем рынке", - сказал Костин. "У нас пока есть проект "Максимиха", где мы хотели бы создать такую систему логистических центров. У нас подписано на Питерском форуме соглашение с Wildberries, о том что они будут там строиться и будем тоже участвовать… Думаем, может быть, о каком-то сотрудничестве в области финансовых сфер", - заключил он. В июне ВТБ сообщал, что, согласно подписанному соглашению, Wildberries приобретет земельный участок для строительства складского комплекса и объектов инфраструктуры, а особая экономическая зона "Максимиха", которую развивает группа ВТБ, обеспечит комплекс энергоресурсами, дорогами и транспортными развязками. При этом говоря о конфликте владельцев компании - Татьяны и Владислава Бакальчуков - он сказал, что не считает это корпоративным конфликтом. "У мужа 1% акций, он небольшой игрок здесь", - отметил Костин. "Нас это никак не пугает. Я не считаю, что компания как-то пострадает от этого", - заключил он Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, андрей костин (банкир), владислав бакальчук, wildberries, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия
Экономика, Владивосток, Андрей Костин (банкир), Владислав Бакальчук, Wildberries, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия
ВТБ планирует кредитовать Wildberries
Глава ВТБ Костин: конфликт между владельцами Wildberries не несет никаких рисков