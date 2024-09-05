https://ria.ru/20240905/vtb-1970686015.html
В ВТБ назвали сумму сделки по покупке "Первой грузовой компании"
В ВТБ назвали сумму сделки по покупке "Первой грузовой компании" - РИА Новости, 05.09.2024
В ВТБ назвали сумму сделки по покупке "Первой грузовой компании"
ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", которая является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, стоимость сделки... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:25
2024-09-05T06:25
2024-09-05T06:47
экономика
коммерческая недвижимость
андрей костин (банкир)
первая грузовая компания
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", которая является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, стоимость сделки исходила из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга, сообщил глава банка Андрей Костин. "Купили уже", - прокомментировал он вопрос о "Первой грузовой компании" журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Костин не стал раскрывать стоимость сделки, однако отметил, что "ВТБ купил актив исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга". Говоря о дальнейших планах насчет компании, он указал, что ВТБ "долго старается не держаться" активов, однако пока компания находится в управлении банка. Газета "Коммерсант" в начале ноября 2023 года со ссылкой на источники писала, что бизнесмен Владимир Лисин продал "Первую грузовую компанию" структуре, совладельцами которой на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых, более чем за 200 миллиардов рублей. ПГК информацию о смене собственников не комментировала. В конце ноября там лишь сообщали, что Руслан Бабаев стал генеральным директором ПГК. Руслан и Тимур - сыновья бывшего вице-президента РЖД и экс-гендиректора ПГК (когда компания была еще у РЖД) Салмана Бабаева.ПГК изначально была создана как 100-процентная "дочка" РЖД, в которую монополия передала часть парка грузовых вагонов. РЖД в 2011 году провели аукцион по продаже 75% минус две акции ПГК. Его выиграла структура Лисина, предложив 125,5 миллиарда рублей. Позднее она же купила у монополии еще 25% акций "Первой грузовой" за 50 миллиардов рублей. То есть актив тогда обошелся бизнесмену в 175,5 миллиарда рублей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vtb-1970491427.html
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экономика, коммерческая недвижимость, андрей костин (банкир), первая грузовая компания
Экономика, Коммерческая недвижимость, Андрей Костин (банкир), Первая грузовая компания
В ВТБ назвали сумму сделки по покупке "Первой грузовой компании"
Костин: покупка "Первой грузовой компании" составила более 200 миллиардов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", которая является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, стоимость сделки исходила из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга, сообщил глава банка Андрей Костин.
«
"Купили уже", - прокомментировал он вопрос о "Первой грузовой компании" журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Костин не стал раскрывать стоимость сделки, однако отметил, что "ВТБ купил актив исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга".
Говоря о дальнейших планах насчет компании, он указал, что ВТБ "долго старается не держаться" активов, однако пока компания находится в управлении банка.
Газета "Коммерсант" в начале ноября 2023 года со ссылкой на источники писала, что бизнесмен Владимир Лисин продал "Первую грузовую компанию" структуре, совладельцами которой на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых, более чем за 200 миллиардов рублей. ПГК информацию о смене собственников не комментировала. В конце ноября там лишь сообщали, что Руслан Бабаев стал генеральным директором ПГК. Руслан и Тимур - сыновья бывшего вице-президента РЖД и экс-гендиректора ПГК (когда компания была еще у РЖД) Салмана Бабаева.
ПГК изначально была создана как 100-процентная "дочка" РЖД, в которую монополия передала часть парка грузовых вагонов. РЖД в 2011 году провели аукцион по продаже 75% минус две акции ПГК. Его выиграла структура Лисина, предложив 125,5 миллиарда рублей. Позднее она же купила у монополии еще 25% акций "Первой грузовой" за 50 миллиардов рублей. То есть актив тогда обошелся бизнесмену в 175,5 миллиарда рублей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.