https://ria.ru/20240905/vtb-1970686015.html

В ВТБ назвали сумму сделки по покупке "Первой грузовой компании"

В ВТБ назвали сумму сделки по покупке "Первой грузовой компании" - РИА Новости, 05.09.2024

В ВТБ назвали сумму сделки по покупке "Первой грузовой компании"

ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", которая является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, стоимость сделки... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:25

2024-09-05T06:25

2024-09-05T06:47

экономика

коммерческая недвижимость

андрей костин (банкир)

первая грузовая компания

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", которая является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, стоимость сделки исходила из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга, сообщил глава банка Андрей Костин. "Купили уже", - прокомментировал он вопрос о "Первой грузовой компании" журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Костин не стал раскрывать стоимость сделки, однако отметил, что "ВТБ купил актив исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга". Говоря о дальнейших планах насчет компании, он указал, что ВТБ "долго старается не держаться" активов, однако пока компания находится в управлении банка. Газета "Коммерсант" в начале ноября 2023 года со ссылкой на источники писала, что бизнесмен Владимир Лисин продал "Первую грузовую компанию" структуре, совладельцами которой на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых, более чем за 200 миллиардов рублей. ПГК информацию о смене собственников не комментировала. В конце ноября там лишь сообщали, что Руслан Бабаев стал генеральным директором ПГК. Руслан и Тимур - сыновья бывшего вице-президента РЖД и экс-гендиректора ПГК (когда компания была еще у РЖД) Салмана Бабаева.ПГК изначально была создана как 100-процентная "дочка" РЖД, в которую монополия передала часть парка грузовых вагонов. РЖД в 2011 году провели аукцион по продаже 75% минус две акции ПГК. Его выиграла структура Лисина, предложив 125,5 миллиарда рублей. Позднее она же купила у монополии еще 25% акций "Первой грузовой" за 50 миллиардов рублей. То есть актив тогда обошелся бизнесмену в 175,5 миллиарда рублей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vtb-1970491427.html

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экономика, коммерческая недвижимость, андрей костин (банкир), первая грузовая компания