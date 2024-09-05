https://ria.ru/20240905/vtb-1970685638.html

В ВТБ рассказали о предстоящей покупке "Почта банка"

В ВТБ рассказали о предстоящей покупке "Почта банка" - РИА Новости, 05.09.2024

В ВТБ рассказали о предстоящей покупке "Почта банка"

Покупка банком ВТБ "Почта банка" будет оплачена деньгами и завершится в 2026 году, но возможно и раньше, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:21

2024-09-05T06:21

2024-09-05T14:05

экономика

россия

владивосток

андрей костин (банкир)

почта банк

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

почта россии

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Покупка банком ВТБ "Почта банка" будет оплачена деньгами и завершится в 2026 году, но возможно и раньше, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме."Она будет деньгами. Наша общая задача – поддержать "Почту", - сказал он, отвечая на вопрос каким способом будет оплачена сделка по покупке ВТБ "Почта банка". "Мы думаем, что мы завершим сделку в 2026 году, может раньше. Пока - 2026 год", - добавил Костин.Он также отметил, что общей оценки еще нет до конца, но ВТБ получили согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на то, что сможет использовать структуру "Почты".Очень многим людям нравилось, что на почте были услуги банка, добавил он. "Оно (такое решение - ред.) точно будет безубыточное для "Почты России". И более того, в перспективе доходы "Почты" от использования банка, они возрастут", - заключил глава ВТБ.В июле первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 - начале 2026 года. Сейчас структура акционеров "Почта банка" такова: 49% - "Почта России", 49% - ВТБ и 2% у генерального директора, председателя правления "Почта банка".Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, россия, владивосток, андрей костин (банкир), почта банк, федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта россии, вэф — 2024 (восточный экономический форум)