https://ria.ru/20240905/vtb-1970684106.html

ВТБ рассказал об инвестиции в строительство верфи ОСК

ВТБ рассказал об инвестиции в строительство верфи ОСК - РИА Новости, 05.09.2024

ВТБ рассказал об инвестиции в строительство верфи ОСК

Объем инвестиций в строительство новой верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) во Владивостоке оценивается в сумму не менее 5 миллиардов долларов,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:04

2024-09-05T06:04

2024-09-05T13:59

экономика

владивосток

андрей костин (банкир)

объединенная судостроительная корпорация

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в строительство новой верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) во Владивостоке оценивается в сумму не менее 5 миллиардов долларов, заявил журналистам глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума."Довольно сложный вопрос, потому что мы пока просто нашли кусок береговой линии, которая подходит по всем показателям с точки зрения глубин, доступности железной дороги и автотранспорта, с точки зрения того, что это практически в черте города и рядом площадка, которую губернатор планировал под развитие жилищного строительства", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос."Но по опыту, наверное, предыдущему, речь идет где-то примерно о 5 миллиардах долларов - где-то так такая верфь может стоить, плюс-минус", - добавил он."Мы даже еще не знаем в какой степени наполнение будет, в каком объеме мы хотим производить какие-то компоненты. Поэтому очень предварительно, но нужно рассчитывать на не меньшую сумму, но пока это абсолютно просто на базе каких-то прецедентов строительства верфей у нас и в других странах", - также сказал глава ВТБ.Костин также подчеркнул во избежание спекуляций, что ОСК не собирается строить другие новые верфи, по крайней мере в течение того 5-летнего периода, что компания находится в управлении ВТБ."Мы будем строить одну верфь здесь. И мы будем модернизировать дополнительно те верфи, которые уже существуют на Северо-Западе. Прежде всего, в Санкт-Петербурге, - там 4 верфи находятся, некоторые из них требуют больше модернизации, некоторые меньше", - сказал Костин.На уточняющий вопрос о том, во сколько можно оценить строительство новой верфи и модернизацию старых, Костин сказал, что речь идет о сумме, сопоставимой с 1 триллионом рублей."Если брать стоимость верфи одной, которую мы будем строить, и наверное что-то на модернизацию, - это примерно сопоставимая сумма в 1 триллион", - сказал он.Он отметил, что один из источников строительства верфи - дивиденды ВТБ, которые предназначены для правительства. "Дальше мы планируем ряд внебюджетных источников, для, в том числе, развития", - добавил глава ВТБ."Верфь новая позволит производить суда - и танкеры, и даже газовозы, но в первую очередь, это контейнеровозы, балкеры, то есть все виды торговых судов, размером до 300 метров, это достаточно большие суда, которых в России, в общем-то, раньше никогда не строили", - резюмировал Костин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация, дальневосточный федеральный университет, россия