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ВТБ хочет выплатить дивиденды по итогам 2024 года

ВТБ хочет выплатить дивиденды по итогам 2024 года - РИА Новости, 05.09.2024

ВТБ хочет выплатить дивиденды по итогам 2024 года

ВТБ по-прежнему "имеет желание" выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но окончательное решение по такой возможности и размеру выплаты будет в январе, заявил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:02

2024-09-05T06:02

2024-09-05T06:02

экономика

владивосток

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ВТБ по-прежнему "имеет желание" выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но окончательное решение по такой возможности и размеру выплаты будет в январе, заявил глава банка Андрей Костин. "У нас есть желание выплачивать дивиденды в этом году. Это будет решаться в январе следующего года окончательно - сколько и будет ли вообще", - сказал Костин журналистам в кулуарах ВЭФ. Он добавил, что возможность выплат зависит от восстановления показателей капитала банка до уровней, требуемых ЦБ. Согласно стратегии ВТБ, первая возможность выплаты дивидендов предусмотрена в 2026 году за 2025 год - менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей. Однако первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости в июле заявил, что ВТБ считает возможной выплату дивидендов уже по итогам 2024 года. Последний раз ВТБ платил дивиденды по итогам 2020 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия