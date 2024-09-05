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ВТБ хочет выплатить дивиденды по итогам 2024 года
ВТБ хочет выплатить дивиденды по итогам 2024 года - РИА Новости, 05.09.2024
ВТБ хочет выплатить дивиденды по итогам 2024 года
ВТБ по-прежнему "имеет желание" выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но окончательное решение по такой возможности и размеру выплаты будет в январе, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:02
2024-09-05T06:02
2024-09-05T06:02
экономика
владивосток
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ВТБ по-прежнему "имеет желание" выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но окончательное решение по такой возможности и размеру выплаты будет в январе, заявил глава банка Андрей Костин. "У нас есть желание выплачивать дивиденды в этом году. Это будет решаться в январе следующего года окончательно - сколько и будет ли вообще", - сказал Костин журналистам в кулуарах ВЭФ. Он добавил, что возможность выплат зависит от восстановления показателей капитала банка до уровней, требуемых ЦБ. Согласно стратегии ВТБ, первая возможность выплаты дивидендов предусмотрена в 2026 году за 2025 год - менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей. Однако первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости в июле заявил, что ВТБ считает возможной выплату дивидендов уже по итогам 2024 года. Последний раз ВТБ платил дивиденды по итогам 2020 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия
Экономика, Владивосток, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия
ВТБ хочет выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Глава ВТБ Костин: решение по выплате дивидендов будет принято в январе