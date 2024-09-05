https://ria.ru/20240905/vtb-1970679159.html

ВТБ к концу года выдаст 20 тысяч кредитов Дальневосточной ипотеки

ВТБ к концу года выдаст 20 тысяч кредитов Дальневосточной ипотеки - РИА Новости, 05.09.2024

ВТБ к концу года выдаст 20 тысяч кредитов Дальневосточной ипотеки

ВТБ до конца года выдаст 20 тысяч кредитов Дальневосточной ипотеки на общую сумму 30 миллиардов рублей, заявил зампред правления банка Георгий Горшков на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:53

2024-09-05T04:53

2024-09-05T04:53

экономика

дальний восток

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

ипотека

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ВТБ до конца года выдаст 20 тысяч кредитов Дальневосточной ипотеки на общую сумму 30 миллиардов рублей, заявил зампред правления банка Георгий Горшков на Восточном экономическом форуме. "ВТБ до конца текущего года уже почти 20 тысяч кредитов выдаст по Дальневосточной ипотеке, доля которой 30 миллиардов рублей", - сказал он в ходе сессии, посвященной этой теме. "Если мы хотим, чтобы Дальний Восток прирастал людьми, талантами, надо не только внутри региона рассказывать о том, что есть Дальневосточная ипотека, приходите, купайте квартиры, действительно строительство развивается, коммуникации развиваются. Мне кажется, нужно всей стране рассказать, что такое Дальний Восток", - добавил Горшков. Горшков также отметил, что программа в основном нацелена на молодежь - почти 70% таких кредитов в ВТБ выдается людям в возрасте до 35 лет. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, ипотека