https://ria.ru/20240905/vtb-1970676179.html

Средний и малый бизнес увеличил спрос на банковские гарантии в ВТБ

Средний и малый бизнес увеличил спрос на банковские гарантии в ВТБ - РИА Новости, 05.09.2024

Средний и малый бизнес увеличил спрос на банковские гарантии в ВТБ

Число оформленных средним и малым бизнесом (СМБ) банковских гарантий в ВТБ выросло с начала года на 28%, до 15 тысяч, сообщила кредитная организация в рамках... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:18

2024-09-05T04:18

2024-09-05T04:18

экономика

москва

московская область (подмосковье)

урал

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число оформленных средним и малым бизнесом (СМБ) банковских гарантий в ВТБ выросло с начала года на 28%, до 15 тысяч, сообщила кредитная организация в рамках ВЭФ. "Клиенты среднего и малого бизнеса с начала года оформили в ВТБ более 15 тысяч банковских гарантий и аккредитивов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Документарный портфель клиентов СМБ с начала года вырос на 20% и достиг 770 миллиардов рублей", - сообщил банк. Продажи документарных продуктов клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ с начала года составили 450 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, сообщил банк. Треть объема продаж документарных продуктов приходится на клиентов Москвы и Московской области, 11% − на представителей Урала, 10% − на Поволжье. По объему выданных гарантий в 2024 году лидируют клиенты отраслей транспорта и инфраструктурного строительства – 22% от всех продаж, жилищного и коммерческого строительства – 14%, оптовой торговли – 14%, машиностроения и металлообработки – 13%. Наиболее востребованы гарантии исполнения контракта, на них приходится половина документарного портфеля банка, еще 28% - на гарантии возврата аванса. Самый большой рост в гарантийном портфеле показали таможенные гарантии, их объем увеличился на 44%, гарантии возврата аванса и гарантии платежа - на 36% и 35% соответственно. "Экономические условия способствуют динамике гарантийного рынка. Растет число активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. Со своей стороны, мы делаем процесс выдачи банковских гарантий максимально автоматизированным и простым. Благодаря этому сегодня каждая третья гарантия бизнесу выдается в электронном виде, а в сегменте малого бизнеса - каждая вторая", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко. Банк отметил, что дистанционные экспресс-гарантии по количеству сделок января по июль выросли на 62%, по объему – вдвое. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, москва, московская область (подмосковье), урал, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия