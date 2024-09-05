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ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА - РИА Новости, 05.09.2024
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15:58 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vsu-1970855760.html
ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА
ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА - РИА Новости, 05.09.2024
ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА
ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение сил РФ, заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:58
2024-09-05T15:58
в мире
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение сил РФ, заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. "Нами фиксируются акты поджогов лесов и сельскохозяйственных полей в целях затруднения продвижения российских вооруженных сил. Лесные пожары представляют особую угрозу близлежащим к линии фронта населенным пунктам, где до сих пор находятся мирные жители", - сказал Лисняк на пресс-конференции. По его словам, Украина подвергает опасности жизни граждан, используя тактику выжженной земли, которая запрещена Женевской конвенцией.
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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА

Замглавы ВГА Лисняк: ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСухая трава горит в поле
Сухая трава горит в поле - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сухая трава горит в поле
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение сил РФ, заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.
"Нами фиксируются акты поджогов лесов и сельскохозяйственных полей в целях затруднения продвижения российских вооруженных сил. Лесные пожары представляют особую угрозу близлежащим к линии фронта населенным пунктам, где до сих пор находятся мирные жители", - сказал Лисняк на пресс-конференции.
По его словам, Украина подвергает опасности жизни граждан, используя тактику выжженной земли, которая запрещена Женевской конвенцией.
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