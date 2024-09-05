https://ria.ru/20240905/vsu-1970855760.html

ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА

ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА - РИА Новости, 05.09.2024

ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА

ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение сил РФ, заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:58

2024-09-05T15:58

2024-09-05T15:58

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение сил РФ, заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. "Нами фиксируются акты поджогов лесов и сельскохозяйственных полей в целях затруднения продвижения российских вооруженных сил. Лесные пожары представляют особую угрозу близлежащим к линии фронта населенным пунктам, где до сих пор находятся мирные жители", - сказал Лисняк на пресс-конференции. По его словам, Украина подвергает опасности жизни граждан, используя тактику выжженной земли, которая запрещена Женевской конвенцией.

https://ria.ru/20240905/kursk-1970845452.html

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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины