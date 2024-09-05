ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА
Замглавы Харьковской ВГА: ВСУ перебросили более 500 наемников в Курскую область
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 сен — РИА Новости. Украинское командование отправляет иностранных наемников с Харьковского направления в Курскую область, сообщил на брифинге заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
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"Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности", — сказал он.
В марте российское Минобороны сообщило, что с начала СВО на Украину прибыли более 13 тысяч наемников. На тот момент почти шесть тысяч из них удалось уничтожить. Как подчеркивали в МИД, финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину.
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 5 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более десяти тысяч военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.