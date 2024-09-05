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ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 05.09.2024 (обновлено: 16:58 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vsu-1970844360.html
ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА
ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 05.09.2024
ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА
Украинское командование отправляет иностранных наемников с Харьковского направления в Курскую область, сообщил на брифинге заместитель главы российской... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:16
2024-09-05T16:58
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 5 сен — РИА Новости. Украинское командование отправляет иностранных наемников с Харьковского направления в Курскую область, сообщил на брифинге заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк."Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности", — сказал он.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 5 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более десяти тысяч военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240902/frantsiya-1969964885.html
https://ria.ru/20240905/naemniki-1970691008.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина
ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА

Замглавы Харьковской ВГА: ВСУ перебросили более 500 наемников в Курскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 сен — РИА Новости. Украинское командование отправляет иностранных наемников с Харьковского направления в Курскую область, сообщил на брифинге заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
«
"Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности", — сказал он.
Париж - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Париж не препятствует вербовке наемников, заявили в российском посольстве
2 сентября, 12:56

В марте российское Минобороны сообщило, что с начала СВО на Украину прибыли более 13 тысяч наемников. На тот момент почти шесть тысяч из них удалось уничтожить. Как подчеркивали в МИД, финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину.

Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 5 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более десяти тысяч военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо
Вчера, 07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьУкраина
 
 
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