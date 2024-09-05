https://ria.ru/20240905/vsu-1970844360.html

ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА

ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 05.09.2024

ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА

Украинское командование отправляет иностранных наемников с Харьковского направления в Курскую область, сообщил на брифинге заместитель главы российской... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:16

2024-09-05T15:16

2024-09-05T16:58

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

украина

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ВОРОНЕЖ, 5 сен — РИА Новости. Украинское командование отправляет иностранных наемников с Харьковского направления в Курскую область, сообщил на брифинге заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк."Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности", — сказал он.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 5 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более десяти тысяч военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240902/frantsiya-1969964885.html

https://ria.ru/20240905/naemniki-1970691008.html

курская область

россия

харьковская область

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курская область, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина