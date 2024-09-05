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Украинские войска потеряли более десяти тысяч военных в Курской области
Украинские войска потеряли более десяти тысяч военных в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
Украинские войска потеряли более десяти тысяч военных в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили в Курской области более 10100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:10
2024-09-05T14:10
2024-09-05T14:15
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили в Курской области более 10100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Безопасность
Украинские войска потеряли более десяти тысяч военных в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли более 10,1 тысячи военных и 81 танк в Курской области