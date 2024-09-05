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ВСУ потеряли до 370 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли до 370 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 05.09.2024

ВСУ потеряли до 370 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 370 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:05

2024-09-05T14:05

2024-09-05T14:12

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

сша

безопасность

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 370 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность