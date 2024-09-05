https://ria.ru/20240905/vsu-1970675108.html

Беженка из курского приграничья рассказала о зверствах ВСУ в занятых селах

Беженка из курского приграничья рассказала о зверствах ВСУ в занятых селах - РИА Новости, 05.09.2024

Беженка из курского приграничья рассказала о зверствах ВСУ в занятых селах

Беженка из курского приграничного поселка Коренево рассказала РИА Новости о том, что наемники ВСУ зверствовали в занятых курских селах — расстреливали мирных,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:09

2024-09-05T04:09

2024-09-05T08:32

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КУРСК, 5 сен — РИА Новости. Беженка из курского приграничного поселка Коренево рассказала РИА Новости о том, что наемники ВСУ зверствовали в занятых курских селах — расстреливали мирных, отрезали головы старикам, мучили детей, а на разошедшихся в соцсетях видео с убитыми людьми она узнает своих знакомых. Галина Малеева выехала из Коренево с мужем, двумя детьми и родителями, по ее словам, думала, что всего на одну ночь. Но вот уже почти месяц они все вместе живут в одном из пунктов временного размещения в Курской области. Как рассказала женщина, все жители приграничных сел уже привыкли к звукам обстрелов, а по дронам даже часы можно было сверять: прилетали каждый день примерно около 11 часов. Шестого августа, по ее словам, все было иначе — "очень громко", поэтому и решили выехать. "Когда уезжали, дом наш был цел. Мы живем в квартире в двухэтажном доме, и буквально вчера попалось видео с нашим домом: его посекло осколками, разбит фасад. Возможности сейчас попасть в поселок уже нет, военные не пускают, там очень и очень опасно", — говорит Малеева. По ее словам, само Коренево не занято ВСУ, но в близлежащие села противник зашел и жители не могут выехать. Как отметила женщина, в тех селах остались люди, которых знает она лично, или те, кого знают ее близкие, и им иногда удается связываться со своими родными. "Изначально, когда заходили сами украинцы, они даже некоторых жители пропускали (из села. — Прим. ред.). А когда заходили "Азов"* и другие бригады ВСУ, вот они зверствовали: отрезали головы старикам, мучили детей, убивали. Они расстреливали мирных жителей, которые пытались выехать из поселков. Есть видео в интернете с обстрелянными машинами, и рядом с ними — мирные жители. Это подтвержденные видео, где именно знакомые. Некоторых людей уже похоронили. Поселок - большая деревня, все равно так или иначе кого-то знаешь", — рассказала Малеева. По ее словам, брат мужа, который как волонтер вывозил людей из опасной зоны, пострадал от рук боевиков ВСУ: его машина попала под обстрел, сам мужчина был ранен. "Большинство, кто плохие (среди военных ВСУ. — Прим. ред.), это иностранные наемники, которые действительно плохо обращаются со всеми. У нас даже в Краснооктябрьском селе висит флаг Франции — это доподлинно все знают", — рассказала Галина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240903/su-34-1970281186.html

https://ria.ru/20240905/porazhenie-1970672196.html

https://ria.ru/20240905/sudzha-1970670438.html

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Беженка из курского приграничного поселка о зверствах наемниках ВСУ Беженка из курского приграничного поселка о зверствах наемниках ВСУ 2024-09-05T04:09 true PT2M11S

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в мире, россия, курская область, франция, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины