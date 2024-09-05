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Посол Китая рассказал о встрече Путина и зампредседателя КНР
Посол Китая рассказал о встрече Путина и зампредседателя КНР - РИА Новости, 05.09.2024
Посол Китая рассказал о встрече Путина и зампредседателя КНР
Встреча президента РФ Владимира Путина и зампредседателя КНР Хань Чжэна прошла "очень хорошо", он высоко ценит такую площадку, как ВЭФ, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:42
2024-09-05T06:42
2024-09-05T06:42
китай
россия
владимир путин
хань чжэн
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и зампредседателя КНР Хань Чжэна прошла "очень хорошо", он высоко ценит такую площадку, как ВЭФ, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол Чжан Ханьхуэй."Очень хорошая встреча. Они дружно общались, обменивались мнениями по важным вопросам двустороннего сотрудничества. Конечно, Хан Чжэн приехал именно по приглашению президента России. Он высоко оценивает значимость такой платформы, как Восточный экономический форум. Конечно, это очень важное мероприятие. На этой платформе мы можем активизировать наше сотрудничество и между нашими странами, и между всеми странами этого региона", - сказал дипломат.В рамках ВЭФ российский президент встретился с зампредседателя КНР Хань Чжаном, на ней Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня, большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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китай, россия, владимир путин, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Хань Чжэн, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Посол Китая рассказал о встрече Путина и зампредседателя КНР
Посол КНР: встреча Путина и зампредседателя Китая прошла очень хорошо