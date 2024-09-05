https://ria.ru/20240905/vstrecha-1970687474.html

Посол Китая рассказал о встрече Путина и зампредседателя КНР

Посол Китая рассказал о встрече Путина и зампредседателя КНР - РИА Новости, 05.09.2024

Посол Китая рассказал о встрече Путина и зампредседателя КНР

Встреча президента РФ Владимира Путина и зампредседателя КНР Хань Чжэна прошла "очень хорошо", он высоко ценит такую площадку, как ВЭФ, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:42

2024-09-05T06:42

2024-09-05T06:42

китай

россия

владимир путин

хань чжэн

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970563822_0:397:2935:2048_1920x0_80_0_0_9cdc4701d005df1ef6ca7d4b9b16c05a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и зампредседателя КНР Хань Чжэна прошла "очень хорошо", он высоко ценит такую площадку, как ВЭФ, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол Чжан Ханьхуэй."Очень хорошая встреча. Они дружно общались, обменивались мнениями по важным вопросам двустороннего сотрудничества. Конечно, Хан Чжэн приехал именно по приглашению президента России. Он высоко оценивает значимость такой платформы, как Восточный экономический форум. Конечно, это очень важное мероприятие. На этой платформе мы можем активизировать наше сотрудничество и между нашими странами, и между всеми странами этого региона", - сказал дипломат.В рамках ВЭФ российский президент встретился с зампредседателя КНР Хань Чжаном, на ней Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня, большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/vef-1970680553.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире