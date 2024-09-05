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СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу

СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу - РИА Новости, 05.09.2024

СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:41

2024-09-05T19:41

2024-09-05T19:41

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олаф шольц

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. "Немецкий канцлер Олаф Шольц и... Владимир Зеленский проведут встречу в пятницу во Франкфурте... Приватная встреча пройдет, когда (страны - ред.), оказывающие военную поддержку Украине, включая США, соберутся на американской авиабазе в Германии, чтобы скоординировать свою поддержку Киева", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя немецкого правительства.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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в мире, германия, украина, сша, олаф шольц, владимир зеленский