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СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vstrecha--1970910884.html
СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу
СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу - РИА Новости, 05.09.2024
СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу
Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:41
2024-09-05T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
сша
олаф шольц
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. "Немецкий канцлер Олаф Шольц и... Владимир Зеленский проведут встречу в пятницу во Франкфурте... Приватная встреча пройдет, когда (страны - ред.), оказывающие военную поддержку Украине, включая США, соберутся на американской авиабазе в Германии, чтобы скоординировать свою поддержку Киева", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя немецкого правительства.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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в мире, германия, украина, сша, олаф шольц, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, США, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу

AFP: Шольц и Зеленский проведут личную встречу в ФРГ в пятницу

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский и Олаф Шольц . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
"Немецкий канцлер Олаф Шольц и... Владимир Зеленский проведут встречу в пятницу во Франкфурте... Приватная встреча пройдет, когда (страны - ред.), оказывающие военную поддержку Украине, включая США, соберутся на американской авиабазе в Германии, чтобы скоординировать свою поддержку Киева", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя немецкого правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаСШАОлаф ШольцВладимир Зеленский
 
 
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