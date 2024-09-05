https://ria.ru/20240905/vstrecha--1970910884.html
СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу
СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу - РИА Новости, 05.09.2024
СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу
Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:41
2024-09-05T19:41
2024-09-05T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
сша
олаф шольц
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952245713_0:169:2487:1568_1920x0_80_0_0_d30e27f2d68bfd8d5aa587938d897559.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. "Немецкий канцлер Олаф Шольц и... Владимир Зеленский проведут встречу в пятницу во Франкфурте... Приватная встреча пройдет, когда (страны - ред.), оказывающие военную поддержку Украине, включая США, соберутся на американской авиабазе в Германии, чтобы скоординировать свою поддержку Киева", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя немецкого правительства.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
германия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952245713_86:0:2401:1736_1920x0_80_0_0_3fc961c19a853121d5791d9a9bdbc4a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, сша, олаф шольц, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, США, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
СМИ: Шольц и Зеленский проведут встречу в ФРГ в пятницу
AFP: Шольц и Зеленский проведут личную встречу в ФРГ в пятницу