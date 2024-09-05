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Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском - РИА Новости, 05.09.2024
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07:42 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vsm-1970694340.html
Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском
Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском - РИА Новости, 05.09.2024
Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском
Минтранс РФ видит в перспективе наиболее вероятной на Дальнем Востоке высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) для связи Приморья с Хабаровском,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:42
2024-09-05T07:42
экономика
технологии
россия
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москва
валентин иванов
виталий савельев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ видит в перспективе наиболее вероятной на Дальнем Востоке высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) для связи Приморья с Хабаровском, сообщил РИА Новости первый замминистра транспорта России Валентин Иванов. Вице-премьер РФ Виталий Савельев, ранее выступая на Восточном экономическом форуме, не исключил, что высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе будут планировать в рамках развития Дальнего Востока. "Связь Приморья с Хабаровском, где наиболее актуально выглядит", - ответил Иванов в кулуарах ВЭФ на вопрос, где на Дальнем Востоке может появиться ВСМ. При этом он отметил, что министерство в части развития сети ВСМ в России в целом видит поэтапную реализацию таких проектов. "Сначала это действительно старт, который дан - Санкт-Петербург-Москва. Дальше уже те направления, которые у нас проработаны", - продолжил первый замминистра. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. "Эти направления приоритетные. Со временем мы дойдем, действительно, и до реализации здесь (на Дальнем Востоке – ред.) высокоскоростного сообщения", - подытожил Иванов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, технологии, россия, дальний восток, москва, валентин иванов, виталий савельев, владимир путин, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Россия, Дальний Восток, Москва, Валентин Иванов, Виталий Савельев, Владимир Путин, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском

Минтранс считает наиболее вероятной магистраль для связи Приморья с Хабаровском

© РИА Новости / Компания "Скоростные магистрали" | Перейти в медиабанкКонцепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Компания "Скоростные магистрали"
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Концепт высокоскоростного поезда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ видит в перспективе наиболее вероятной на Дальнем Востоке высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) для связи Приморья с Хабаровском, сообщил РИА Новости первый замминистра транспорта России Валентин Иванов.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев, ранее выступая на Восточном экономическом форуме, не исключил, что высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе будут планировать в рамках развития Дальнего Востока.
Терминал ВСМ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ
3 сентября, 03:49
"Связь Приморья с Хабаровском, где наиболее актуально выглядит", - ответил Иванов в кулуарах ВЭФ на вопрос, где на Дальнем Востоке может появиться ВСМ.
При этом он отметил, что министерство в части развития сети ВСМ в России в целом видит поэтапную реализацию таких проектов. "Сначала это действительно старт, который дан - Санкт-Петербург-Москва. Дальше уже те направления, которые у нас проработаны", - продолжил первый замминистра.
Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.
"Эти направления приоритетные. Со временем мы дойдем, действительно, и до реализации здесь (на Дальнем Востоке – ред.) высокоскоростного сообщения", - подытожил Иванов.
ПМЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
РЖД оценили сокращение времени в пути после запуска ВСМ Москва — Петербург
3 сентября, 05:28
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. В целом планируется создание сети ВСМ в России.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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