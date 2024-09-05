https://ria.ru/20240905/vsm-1970694340.html

Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском

Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском - РИА Новости, 05.09.2024

Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском

Минтранс РФ видит в перспективе наиболее вероятной на Дальнем Востоке высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) для связи Приморья с Хабаровском,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:42

2024-09-05T07:42

2024-09-05T07:42

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ видит в перспективе наиболее вероятной на Дальнем Востоке высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) для связи Приморья с Хабаровском, сообщил РИА Новости первый замминистра транспорта России Валентин Иванов. Вице-премьер РФ Виталий Савельев, ранее выступая на Восточном экономическом форуме, не исключил, что высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе будут планировать в рамках развития Дальнего Востока. "Связь Приморья с Хабаровском, где наиболее актуально выглядит", - ответил Иванов в кулуарах ВЭФ на вопрос, где на Дальнем Востоке может появиться ВСМ. При этом он отметил, что министерство в части развития сети ВСМ в России в целом видит поэтапную реализацию таких проектов. "Сначала это действительно старт, который дан - Санкт-Петербург-Москва. Дальше уже те направления, которые у нас проработаны", - продолжил первый замминистра. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. "Эти направления приоритетные. Со временем мы дойдем, действительно, и до реализации здесь (на Дальнем Востоке – ред.) высокоскоростного сообщения", - подытожил Иванов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vsm-1970119583.html

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экономика, технологии, россия, дальний восток, москва, валентин иванов, виталий савельев, владимир путин, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)