https://ria.ru/20240905/vklad-1970672335.html
В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса
В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса - РИА Новости, 05.09.2024
В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса
Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:42
2024-09-05T03:42
2024-09-05T03:42
экономика
владивосток
анатолий попов
сбербанк россии
сбер
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме. "Сбер" отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го", - сказал он. Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. "В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок репо, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился", - добавил топ-менеджер. Попов пояснил, что обратное репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — альтернатива классическим финансовым инструментам — позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 миллиона рублей на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно репо "овернайт", которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/gosuslugi-1970670642.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7857882aa02630bb4f31d732e962dc16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, анатолий попов, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк России, Сбер, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса
Попов: объем средств на депозитах малого бизнеса в Сбербанке выросли в 1,7 раза