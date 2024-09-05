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В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса - РИА Новости, 05.09.2024
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03:42 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vklad-1970672335.html
В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса
В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса - РИА Новости, 05.09.2024
В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса
Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:42
2024-09-05T03:42
экономика
владивосток
анатолий попов
сбербанк россии
сбер
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме. "Сбер" отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го", - сказал он. Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. "В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок репо, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился", - добавил топ-менеджер. Попов пояснил, что обратное репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — альтернатива классическим финансовым инструментам — позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 миллиона рублей на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно репо "овернайт", которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, анатолий попов, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк России, Сбер, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса

Попов: объем средств на депозитах малого бизнеса в Сбербанке выросли в 1,7 раза

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме.
"Сбер" отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го", - сказал он.
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Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос.
"В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок репо, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился", - добавил топ-менеджер.
Попов пояснил, что обратное репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — альтернатива классическим финансовым инструментам — позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 миллиона рублей на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно репо "овернайт", которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
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