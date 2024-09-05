https://ria.ru/20240905/vklad-1970672335.html

В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса

В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса - РИА Новости, 05.09.2024

В Сбербанке рассказали об увеличении вкладов малого бизнеса

Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:42

2024-09-05T03:42

2024-09-05T03:42

экономика

владивосток

анатолий попов

сбербанк россии

сбер

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме. "Сбер" отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го", - сказал он. Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. "В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок репо, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился", - добавил топ-менеджер. Попов пояснил, что обратное репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — альтернатива классическим финансовым инструментам — позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 миллиона рублей на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно репо "овернайт", которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, анатолий попов, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)