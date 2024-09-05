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Вертолет ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше
Вертолет ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше - РИА Новости, 05.09.2024
Вертолет ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше
Вертолет ВМС Великобритании разбился во время учений в проливе Ла-Манш, погиб один военный, сообщают военно-морские силы страны в соцсети X. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:18
2024-09-05T17:18
2024-09-05T17:18
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вертолет ВМС Великобритании разбился во время учений в проливе Ла-Манш, погиб один военный, сообщают военно-морские силы страны в соцсети X. "С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить, что в результате инцидента на учениях прошлой ночью погиб военнослужащий Королевского военно-морского флота", - сообщили ВМС. Будет проведено полное расследования для выяснения обстоятельств трагедии. Уточняется, что во время учений, проводимых совместно с авианосцем HMS Queen Elizabeth, вертолет Merlin Mk4 упал в Ла-Манш вблизи берегов графства Дорсет. Других погибших и пострадавших нет. Премьер Кир Стармер и глава Минобороны Джон Хили выразили соболезнования семье погибшего.
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в мире, ла-манш, великобритания, дорсет, кир стармер, джон хили, вмс великобритании
В мире, Ла-Манш, Великобритания, Дорсет, Кир Стармер, Джон Хили, ВМС Великобритании
Вертолет ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше
Во время учений в Ла-Манше разбился вертолет ВМС Великобритании, погиб военный