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Вертолет ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше

Вертолет ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше - РИА Новости, 05.09.2024

Вертолет ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше

Вертолет ВМС Великобритании разбился во время учений в проливе Ла-Манш, погиб один военный, сообщают военно-морские силы страны в соцсети X. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:18

2024-09-05T17:18

2024-09-05T17:18

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вмс великобритании

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вертолет ВМС Великобритании разбился во время учений в проливе Ла-Манш, погиб один военный, сообщают военно-морские силы страны в соцсети X. "С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить, что в результате инцидента на учениях прошлой ночью погиб военнослужащий Королевского военно-морского флота", - сообщили ВМС. Будет проведено полное расследования для выяснения обстоятельств трагедии. Уточняется, что во время учений, проводимых совместно с авианосцем HMS Queen Elizabeth, вертолет Merlin Mk4 упал в Ла-Манш вблизи берегов графства Дорсет. Других погибших и пострадавших нет. Премьер Кир Стармер и глава Минобороны Джон Хили выразили соболезнования семье погибшего.

https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html

ла-манш

великобритания

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