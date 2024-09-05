https://ria.ru/20240905/vertolet-1970680235.html

Вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024

Вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:05

2024-09-05T05:05

2024-09-05T10:59

специальная военная операция на украине

курская область

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ми-28нм

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, добавили в ведомстве.Ранее в министерстве уточнили, что в лесных массивах в Курской области продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, безопасность