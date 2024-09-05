https://ria.ru/20240905/vef-1970769356.html

Путин рассказал о наращивании поставок газа в Китай

Путин рассказал о наращивании поставок газа в Китай - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о наращивании поставок газа в Китай

Наращивание поставок газа из РФ в Китай связано не с украинскими событиями, а с ростом экономики КНР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:25

2024-09-05T11:25

2024-09-05T11:34

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

китай

россия

средняя азия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Наращивание поставок газа из РФ в Китай связано не с украинскими событиями, а с ростом экономики КНР, заявил президент России Владимир Путин."Я уже упоминал об этом, что мы выходим на проектную мощность по поставкам в Китайскую Народную Республику. Что касается поставок в Среднюю Азию и в Иран, это тоже не связано, я хочу, чтобы было понятно, это не связано напрямую с украинскими событиями", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/kitay-1970767832.html

китай

россия

средняя азия

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, россия, средняя азия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика