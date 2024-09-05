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Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу - РИА Новости, 05.09.2024
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11:23 05.09.2024 (обновлено: 12:22 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970768115.html
Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу
Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу
Российская Федерация готова поставлять газ в Европу, странам ЕС нужно договориться между собой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:23
2024-09-05T12:22
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
европа
россия
польша
дальневосточный федеральный университет
евросоюз
владимир путин
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская Федерация готова поставлять газ в Европу, странам ЕС нужно договориться между собой, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы (поставлять природный газ в Европу - ред.). Пожалуйста, договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы, они же существуют", - заявил Путин на пленарном заседании на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , европа, россия, польша, дальневосточный федеральный университет, евросоюз, владимир путин, экономика, цены на нефть
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Европа, Россия, Польша, Дальневосточный федеральный университет, Евросоюз, Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть
Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу

Путин: Россия готова поставлять газ в Европу, договоритесь внутри себя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская Федерация готова поставлять газ в Европу, странам ЕС нужно договориться между собой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы (поставлять природный газ в Европу - ред.). Пожалуйста, договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы, они же существуют", - заявил Путин на пленарном заседании на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ФРГ может договориться о поставках газа из России, заявил Путин
Вчера, 11:53
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ЕвропаРоссияПольшаДальневосточный федеральный университетЕвросоюзВладимир ПутинЭкономикаЦены на нефть
 
 
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