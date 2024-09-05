https://ria.ru/20240905/vef-1970767082.html

Путин рассказал, что будет, если Киев запретит транзит газа из России

Путин рассказал, что будет, если Киев запретит транзит газа из России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал, что будет, если Киев запретит транзит газа из России

Если Украина отказывается от транзита газа из РФ, поставки газа в Европу сократятся и пойдут по другим направлениям, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:22

2024-09-05T11:22

2024-09-05T11:55

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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владимир путин

турецкий поток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Если Украина отказывается от транзита газа из РФ, поставки газа в Европу сократятся и пойдут по другим направлениям, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке."Если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить, а наши основные потребители в Европе, видимо, не хотят этого делать. Хотя оказывают же всестороннюю помощь, поддержку - и военную, и финансовую, и какую угодно Украине. Но вот Украина отказывается от нашего транзита, значит те объемы газа, которые поступают в Европу, значит они сократятся", - сказал Путин.Президент добавил, что газ будет идти по другим маршрутам, в частности через "Турецкий поток", может быть отчасти через "Голубой поток".Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , украина, экономика, цены на нефть, россия, европа, владимир путин, турецкий поток, голубой поток, дальневосточный федеральный университет