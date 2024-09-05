https://ria.ru/20240905/vef-1970764327.html

Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США

Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США

Не России определять фаворита президентской гонки в США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:12

2024-09-05T11:12

2024-09-05T11:15

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

сша

владивосток

камала харрис

дональд трамп

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Не России определять фаворита президентской гонки в США, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается фаворитов - не нам это определять", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, сша, владивосток, камала харрис, дональд трамп, дальневосточный федеральный университет, владимир путин