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Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США - РИА Новости, 05.09.2024
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11:12 05.09.2024 (обновлено: 11:15 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970764327.html
Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США
Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США
Не России определять фаворита президентской гонки в США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:12
2024-09-05T11:15
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
сша
владивосток
камала харрис
дональд трамп
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Не России определять фаворита президентской гонки в США, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается фаворитов - не нам это определять", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, сша, владивосток, камала харрис, дональд трамп, дальневосточный федеральный университет, владимир путин
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, США, Владивосток, Камала Харрис, Дональд Трамп, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин
Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США

Путин: не России определять фаворита президентской гонки в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Не России определять фаворита президентской гонки в США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается фаворитов - не нам это определять", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РоссияСШАВладивостокКамала ХаррисДональд ТрампДальневосточный федеральный университетВладимир Путин
 
 
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