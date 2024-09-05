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Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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11:10 05.09.2024 (обновлено: 11:50 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970763643.html
Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин
Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин
Россия не отказывалась от контактов с США и многими странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:10
2024-09-05T11:50
россия
европа
сша
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия не отказывалась от контактов с США и многими странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединенных Штатов, хотя мы не отказывались от этих контактов, это они их ограничивают. Хотя, конечно, определенной информацией удается обмениваться на различных каналах, прежде всего, МИДа", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, будет ли он поздравлять нового главу США в ноябре.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, европа, сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Россия, Европа, США, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин

Путин: Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия не отказывалась от контактов с США и многими странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединенных Штатов, хотя мы не отказывались от этих контактов, это они их ограничивают. Хотя, конечно, определенной информацией удается обмениваться на различных каналах, прежде всего, МИДа", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, будет ли он поздравлять нового главу США в ноябре.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Вчера, 11:36
 
РоссияЕвропаСШАВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Владимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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