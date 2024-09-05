https://ria.ru/20240905/vef-1970763643.html

Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин

Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин

Россия не отказывалась от контактов с США и многими странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:10

2024-09-05T11:10

2024-09-05T11:50

россия

европа

сша

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия не отказывалась от контактов с США и многими странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединенных Штатов, хотя мы не отказывались от этих контактов, это они их ограничивают. Хотя, конечно, определенной информацией удается обмениваться на различных каналах, прежде всего, МИДа", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, будет ли он поздравлять нового главу США в ноябре.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970768008.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, дальневосточный федеральный университет