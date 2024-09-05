https://ria.ru/20240905/vef-1970763643.html
Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин
Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин
Россия не отказывалась от контактов с США и многими странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:10
2024-09-05T11:10
2024-09-05T11:50
россия
европа
сша
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия не отказывалась от контактов с США и многими странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединенных Штатов, хотя мы не отказывались от этих контактов, это они их ограничивают. Хотя, конечно, определенной информацией удается обмениваться на различных каналах, прежде всего, МИДа", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, будет ли он поздравлять нового главу США в ноябре.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970768008.html
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россия, европа, сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Россия, Европа, США, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы, заявил Путин
Путин: Россия не отказывается от контактов с США и странами Европы