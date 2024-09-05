https://ria.ru/20240905/vef-1970763034.html

Путин призвал создавать в России условия для семей

Путин призвал создавать в России условия для семей - РИА Новости, 05.09.2024

Путин призвал создавать в России условия для семей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать в РФ условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:08

2024-09-05T11:08

2024-09-05T11:08

общество

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970762680_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4c27cb417b814ab852e6e62db8ae2309.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать в РФ условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей. "Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240905/vef-1970762063.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)