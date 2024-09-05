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Путин призвал создавать в России условия для семей - РИА Новости, 05.09.2024
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11:08 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vef-1970763034.html
Путин призвал создавать в России условия для семей
Путин призвал создавать в России условия для семей - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал создавать в России условия для семей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать в РФ условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:08
2024-09-05T11:08
общество
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать в РФ условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей. "Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240905/vef-1970762063.html
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общество, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал создавать в России условия для семей

Путин: нужно создавать условия, чтобы в России было модно иметь много детей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать в РФ условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.
"Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
России нужно решать демографические проблемы, заявил Путин
Вчера, 11:03
 
ОбществоРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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