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Путин прокомментировал темпы развития российской экономики - РИА Новости, 05.09.2024
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11:01 05.09.2024 (обновлено: 13:11 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970761428.html
Путин прокомментировал темпы развития российской экономики
Путин прокомментировал темпы развития российской экономики - РИА Новости, 05.09.2024
Путин прокомментировал темпы развития российской экономики
Экономика России, безусловно, развивается устойчиво, в первом полугодии 2024 года рост ВВП достиг 4,6%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
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вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
цены на нефть
владивосток
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика России, безусловно, развивается устойчиво, в первом полугодии 2024 года рост ВВП достиг 4,6%, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о развитии российской экономики
Россия должна обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях со своими кадрами, заявил Путин.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, цены на нефть, владивосток, экономика
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Цены на нефть, Владивосток, Экономика
Путин прокомментировал темпы развития российской экономики

Путин: российская экономика развивается устойчиво

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика России, безусловно, развивается устойчиво, в первом полугодии 2024 года рост ВВП достиг 4,6%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России
Вчера, 11:36
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЦены на нефтьВладивостокЭкономика
 
 
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