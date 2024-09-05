https://ria.ru/20240905/vef-1970761428.html

Путин прокомментировал темпы развития российской экономики

Путин прокомментировал темпы развития российской экономики - РИА Новости, 05.09.2024

Путин прокомментировал темпы развития российской экономики

Экономика России, безусловно, развивается устойчиво, в первом полугодии 2024 года рост ВВП достиг 4,6%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:01

2024-09-05T11:01

2024-09-05T13:11

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика России, безусловно, развивается устойчиво, в первом полугодии 2024 года рост ВВП достиг 4,6%, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин о развитии российской экономики Россия должна обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях со своими кадрами, заявил Путин. 2024-09-05T11:01 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, цены на нефть, владивосток, экономика