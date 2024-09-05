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Путин прокомментировал темпы развития российской экономики
Путин прокомментировал темпы развития российской экономики - РИА Новости, 05.09.2024
Путин прокомментировал темпы развития российской экономики
Экономика России, безусловно, развивается устойчиво, в первом полугодии 2024 года рост ВВП достиг 4,6%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:01
2024-09-05T11:01
2024-09-05T13:11
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика России, безусловно, развивается устойчиво, в первом полугодии 2024 года рост ВВП достиг 4,6%, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Путин о развитии российской экономики
Россия должна обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях со своими кадрами, заявил Путин.
2024-09-05T11:01
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, цены на нефть, владивосток, экономика
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Цены на нефть, Владивосток, Экономика
Путин прокомментировал темпы развития российской экономики
Путин: российская экономика развивается устойчиво