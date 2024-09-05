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Малайзия намерена диверсифицировать усилия, вступая в БРИКС, заявил премьер

Малайзия намерена диверсифицировать усилия, вступая в БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024

Малайзия намерена диверсифицировать усилия, вступая в БРИКС, заявил премьер

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна, вступая в БРИКС, намерена диверсифицировать свои усилия в области экономической дипломатии. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:03

2024-09-05T10:03

2024-09-05T13:07

малайзия

владивосток

экономика

дальневосточный федеральный университет

брикс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна, вступая в БРИКС, намерена диверсифицировать свои усилия в области экономической дипломатии."Малайзия намерена вступить в БРИКС, и таким образом мы стремимся диверсифицировать наши усилия в области экономической дипломатии и укрепить сотрудничество со странами-членами", - сказал премьер Малайзии на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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малайзия

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Премьер Малайзии о перспективе присоединения к БРИКС Премьер Малайзии на ВЭФ объяснил, в чем перспектива присоединения к БРИКС. 2024-09-05T10:03 true PT1M10S

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малайзия, владивосток, экономика, дальневосточный федеральный университет, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)