https://ria.ru/20240905/vef-1970739132.html
Малайзия намерена диверсифицировать усилия, вступая в БРИКС, заявил премьер
Малайзия намерена диверсифицировать усилия, вступая в БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024
Малайзия намерена диверсифицировать усилия, вступая в БРИКС, заявил премьер
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна, вступая в БРИКС, намерена диверсифицировать свои усилия в области экономической дипломатии. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:03
2024-09-05T10:03
2024-09-05T13:07
малайзия
владивосток
экономика
дальневосточный федеральный университет
брикс
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна, вступая в БРИКС, намерена диверсифицировать свои усилия в области экономической дипломатии."Малайзия намерена вступить в БРИКС, и таким образом мы стремимся диверсифицировать наши усилия в области экономической дипломатии и укрепить сотрудничество со странами-членами", - сказал премьер Малайзии на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/vef-1970741609.html
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Премьер Малайзии о перспективе присоединения к БРИКС
Премьер Малайзии на ВЭФ объяснил, в чем перспектива присоединения к БРИКС.
2024-09-05T10:03
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малайзия, владивосток, экономика, дальневосточный федеральный университет, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Владивосток, Экономика, Дальневосточный федеральный университет, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Малайзия намерена диверсифицировать усилия, вступая в БРИКС, заявил премьер
Премьер: Малайзия намерена диверсифицировать усилия, вступая в БРИКС