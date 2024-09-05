https://ria.ru/20240905/vef-1970680553.html
Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона
Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона - РИА Новости, 05.09.2024
Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона
Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:11
2024-09-05T05:11
2024-09-05T05:11
владивосток
находка
русский (остров)
олег кожемяко
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970643394_228:0:2845:1472_1920x0_80_0_0_c5281c0859e6aa100c566dc7ce0040cd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и международную ТОР. Путин работает во Владивостоке на ВЭФ, том числе в четверг он провел личную встречу с Кожемяко. "В ходе двусторонней встречи обсудили целый ряд важных вопросов: продолжение строительства дороги Владивосток – Находка – порт Восточный; модернизацию ж/д путей Восточного полигона; реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток; донноуглубление и очистку бухты Золотой Рог; создание международной территории опережающего развития в Приморском крае", - написал Кожемяко в своём Telegram-канале. Он также отметил, что обсудил с Путиным развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт, строительство спортивных объектов на острове Русский, жилья для сотрудников и преподавателей, строительство инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке. "По всем вопросам мы получаем поддержку главы государства", - отметил Кожемяко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.
https://ria.ru/20240905/vladivostok-1970666472.html
владивосток
находка
русский (остров)
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970643394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d8869f5deb35880c94f4d6d8e7f0097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, находка, русский (остров), олег кожемяко, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , политика, приморский край
Владивосток, Находка, Русский (остров), Олег Кожемяко, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Политика, Приморский край
Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона
Кожемяко обсудил с Путиным на ВЭФ международную ТОР и Восточный полигон