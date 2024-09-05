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Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона - РИА Новости, 05.09.2024
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05:11 05.09.2024
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Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона
Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона - РИА Новости, 05.09.2024
Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона
Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:11
2024-09-05T05:11
владивосток
находка
русский (остров)
олег кожемяко
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и международную ТОР. Путин работает во Владивостоке на ВЭФ, том числе в четверг он провел личную встречу с Кожемяко. "В ходе двусторонней встречи обсудили целый ряд важных вопросов: продолжение строительства дороги Владивосток – Находка – порт Восточный; модернизацию ж/д путей Восточного полигона; реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток; донноуглубление и очистку бухты Золотой Рог; создание международной территории опережающего развития в Приморском крае", - написал Кожемяко в своём Telegram-канале. Он также отметил, что обсудил с Путиным развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт, строительство спортивных объектов на острове Русский, жилья для сотрудников и преподавателей, строительство инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке. "По всем вопросам мы получаем поддержку главы государства", - отметил Кожемяко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.
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владивосток, находка, русский (остров), олег кожемяко, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , политика, приморский край
Владивосток, Находка, Русский (остров), Олег Кожемяко, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Политика, Приморский край
Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона

Кожемяко обсудил с Путиным на ВЭФ международную ТОР и Восточный полигон

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и международную ТОР.
Путин работает во Владивостоке на ВЭФ, том числе в четверг он провел личную встречу с Кожемяко.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро"
Вчера, 02:26
"В ходе двусторонней встречи обсудили целый ряд важных вопросов: продолжение строительства дороги Владивосток – Находка – порт Восточный; модернизацию ж/д путей Восточного полигона; реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток; донноуглубление и очистку бухты Золотой Рог; создание международной территории опережающего развития в Приморском крае", - написал Кожемяко в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что обсудил с Путиным развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт, строительство спортивных объектов на острове Русский, жилья для сотрудников и преподавателей, строительство инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке.
"По всем вопросам мы получаем поддержку главы государства", - отметил Кожемяко.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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ВладивостокНаходкаРусский (остров)Олег КожемякоВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ПолитикаПриморский край
 
 
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