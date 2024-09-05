https://ria.ru/20240905/vef-1970680553.html

Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона

Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона - РИА Новости, 05.09.2024

Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона

Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:11

2024-09-05T05:11

2024-09-05T05:11

владивосток

находка

русский (остров)

олег кожемяко

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и международную ТОР. Путин работает во Владивостоке на ВЭФ, том числе в четверг он провел личную встречу с Кожемяко. "В ходе двусторонней встречи обсудили целый ряд важных вопросов: продолжение строительства дороги Владивосток – Находка – порт Восточный; модернизацию ж/д путей Восточного полигона; реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток; донноуглубление и очистку бухты Золотой Рог; создание международной территории опережающего развития в Приморском крае", - написал Кожемяко в своём Telegram-канале. Он также отметил, что обсудил с Путиным развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт, строительство спортивных объектов на острове Русский, жилья для сотрудников и преподавателей, строительство инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке. "По всем вопросам мы получаем поддержку главы государства", - отметил Кожемяко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.

https://ria.ru/20240905/vladivostok-1970666472.html

владивосток

находка

русский (остров)

приморский край

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