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В "Селигдаре" рассказали о готовности месторождения Хвойное

В "Селигдаре" рассказали о готовности месторождения Хвойное - РИА Новости, 05.09.2024

В "Селигдаре" рассказали о готовности месторождения Хвойное

Степень строительной готовности месторождения Хвойное составляет более 60%, а золотоизвлекательной фабрики на месторождении - 90%, сообщил РИА Новости президент РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:41

2024-09-05T01:41

2024-09-05T01:41

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Степень строительной готовности месторождения Хвойное составляет более 60%, а золотоизвлекательной фабрики на месторождении - 90%, сообщил РИА Новости президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ в кулуарах ВЭФ. "На сегодняшний момент у проекта (Хвойное - ред.) уже очень высокая степень строительной готовности - более 60%. С точки зрения комплектации, уже практически все находится на участке. Если по самой фабрике говорить, у нее готовность уже больше 90%", - сказал президент холдинга. Ввод фабрики в эксплуатацию ожидается в 2025 году, а выход на проектную мощность - в 2026 году, добавил Хрущ. Балансовые запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 16,81 тонны золота, запасы по стандарту JORC - 24,39 тонны, следует из материалов компании. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, экономика