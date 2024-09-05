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Китай интересуется строительством крупных объектов во Владивостоке - РИА Новости, 05.09.2024
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01:26 05.09.2024
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Китай интересуется строительством крупных объектов во Владивостоке
Китай интересуется строительством крупных объектов во Владивостоке - РИА Новости, 05.09.2024
Китай интересуется строительством крупных объектов во Владивостоке
Китайские партнеры интересуются во Владивостоке возможностью зайти на подряды по строительству крупных объектов, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:26
2024-09-05T01:26
владивосток
китай
цзилинь
константин шестаков
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Китайские партнеры интересуются во Владивостоке возможностью зайти на подряды по строительству крупных объектов, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков. "Основной запрос наших текущих китайских партнеров – это возможность зайти на подряды по строительству крупных объектов – дорожной инфраструктуры, мостов, социальных объектов. Потенциально любопытных направлений, связанных с Владивостоком для инвестирования, достаточно. Безусловно, это логистика, логистическая инфраструктура тоже будет любопытна нашим коллегам. Возможность зайти в ТОРы, в том числе и международные... Ну а пока самый очевидный или самый быстрый отклик наших партнеров идет по возможности участвовать в тех аукционах, которые мы проводим по тем или иным объектам строительствам", - сказал Шестаков. Он отметил, что китайские компании проявляют интерес к строительству нового мостового сооружения взамен Рудневского моста во Владивостоке. "Поэтому крупные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры - это те проекты, которые были бы любопытны нашим партнерам", - добавил мэр. Он также отметил, что с китайскими коллегами идет системная работа в сферах поддержки молодежи, культурных мероприятий, в спорте, мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе выезда российских предпринимателей в провинции Китая. "Есть, например, вопрос об озеленении - с провинцией Цзилинь идет совместная проработка, у них очень любопытные питомники. Мы бы хотели, чтобы с нами поделились этим опытом", - рассказал мэр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владивосток, китай, цзилинь, константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Китай, Цзилинь, Константин Шестаков, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Китай интересуется строительством крупных объектов во Владивостоке

Мэр: партнерам из КНР во Владивостоке интересно зайти в крупные стройпроекты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Вид на кампус ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на кампус ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Китайские партнеры интересуются во Владивостоке возможностью зайти на подряды по строительству крупных объектов, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков.
"Основной запрос наших текущих китайских партнеров – это возможность зайти на подряды по строительству крупных объектов – дорожной инфраструктуры, мостов, социальных объектов. Потенциально любопытных направлений, связанных с Владивостоком для инвестирования, достаточно. Безусловно, это логистика, логистическая инфраструктура тоже будет любопытна нашим коллегам. Возможность зайти в ТОРы, в том числе и международные... Ну а пока самый очевидный или самый быстрый отклик наших партнеров идет по возможности участвовать в тех аукционах, которые мы проводим по тем или иным объектам строительствам", - сказал Шестаков.
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Вчера, 15:29
Он отметил, что китайские компании проявляют интерес к строительству нового мостового сооружения взамен Рудневского моста во Владивостоке.
"Поэтому крупные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры - это те проекты, которые были бы любопытны нашим партнерам", - добавил мэр.
Он также отметил, что с китайскими коллегами идет системная работа в сферах поддержки молодежи, культурных мероприятий, в спорте, мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе выезда российских предпринимателей в провинции Китая.
"Есть, например, вопрос об озеленении - с провинцией Цзилинь идет совместная проработка, у них очень любопытные питомники. Мы бы хотели, чтобы с нами поделились этим опытом", - рассказал мэр.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Участники форума
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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