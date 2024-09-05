https://ria.ru/20240905/vebrf-1970824868.html

ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом

ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом - РИА Новости, 05.09.2024

ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом

Россия с ее большими возможностями и огромной территорией должна стать главной транспортной артерией для соединения Востока и Запада, заявил первый заместитель... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:08

2024-09-05T14:08

2024-09-05T14:08

россия

владивосток

николай цехомский

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россия с ее большими возможностями и огромной территорией должна стать главной транспортной артерией для соединения Востока и Запада, заявил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024)."Имея такие большие пространства и возможности, мы должны стать главной транспортной артерией для соединения Востока и Запада. Рано или поздно отношения будут налажены, и эти потоки будут — и Север-Юг, и Восток-Запад", — сказал Цехомский на сессии "Развитие инфраструктуры как доминанта евразийской интеграции", его слова привели в ВЭБе.Он подчеркнул, что решение этой задачи требует развития инфраструктуры и серьезных инвестиций. "Инфраструктура имеет очень большой мультипликативный эффект для экономики", – подчеркнул первый зампред ВЭБа.Для ВЭБ.РФ важны партнерства с крупнейшими игроками и лидерами отраслей."Здесь мы, как финансовый институт, должны их всячески поддерживать, говорить об EPCF-моделях (форма заключения договоров на генподряд —ред.) и так далее. Сегодня, решая внутренние задачи и отвечая на вызовы, мы в том числе формируем мировой уровень экспертизы", — заключил Цехомский.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vebrf-1969960951.html

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россия

владивосток

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Артем Смирнов

россия, владивосток, николай цехомский, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вэб.рф (вэб)