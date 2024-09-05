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ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом - РИА Новости, 05.09.2024
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14:08 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vebrf-1970824868.html
ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом
ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом - РИА Новости, 05.09.2024
ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом
Россия с ее большими возможностями и огромной территорией должна стать главной транспортной артерией для соединения Востока и Запада, заявил первый заместитель... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:08
2024-09-05T14:08
россия
владивосток
николай цехомский
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россия с ее большими возможностями и огромной территорией должна стать главной транспортной артерией для соединения Востока и Запада, заявил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024)."Имея такие большие пространства и возможности, мы должны стать главной транспортной артерией для соединения Востока и Запада. Рано или поздно отношения будут налажены, и эти потоки будут — и Север-Юг, и Восток-Запад", — сказал Цехомский на сессии "Развитие инфраструктуры как доминанта евразийской интеграции", его слова привели в ВЭБе.Он подчеркнул, что решение этой задачи требует развития инфраструктуры и серьезных инвестиций. "Инфраструктура имеет очень большой мультипликативный эффект для экономики", – подчеркнул первый зампред ВЭБа.Для ВЭБ.РФ важны партнерства с крупнейшими игроками и лидерами отраслей."Здесь мы, как финансовый институт, должны их всячески поддерживать, говорить об EPCF-моделях (форма заключения договоров на генподряд —ред.) и так далее. Сегодня, решая внутренние задачи и отвечая на вызовы, мы в том числе формируем мировой уровень экспертизы", — заключил Цехомский.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vebrf-1969960951.html
https://ria.ru/20240904/dfo--1970476438.html
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россия, владивосток, николай цехомский, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вэб.рф (вэб)
Россия, Владивосток, Николай Цехомский, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ.РФ: Россия будет главной транспортной артерией между Востоком и Западом

© Фото предоставлено ВЭБ. РФПервый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский
Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото предоставлено ВЭБ. РФ
Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россия с ее большими возможностями и огромной территорией должна стать главной транспортной артерией для соединения Востока и Запада, заявил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
"Имея такие большие пространства и возможности, мы должны стать главной транспортной артерией для соединения Востока и Запада. Рано или поздно отношения будут налажены, и эти потоки будут — и Север-Юг, и Восток-Запад", — сказал Цехомский на сессии "Развитие инфраструктуры как доминанта евразийской интеграции", его слова привели в ВЭБе.
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Он подчеркнул, что решение этой задачи требует развития инфраструктуры и серьезных инвестиций. "Инфраструктура имеет очень большой мультипликативный эффект для экономики", – подчеркнул первый зампред ВЭБа.
Для ВЭБ.РФ важны партнерства с крупнейшими игроками и лидерами отраслей.
"Здесь мы, как финансовый институт, должны их всячески поддерживать, говорить об EPCF-моделях (форма заключения договоров на генподряд —ред.) и так далее. Сегодня, решая внутренние задачи и отвечая на вызовы, мы в том числе формируем мировой уровень экспертизы", — заключил Цехомский.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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