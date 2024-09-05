https://ria.ru/20240905/ukraina-1970927922.html
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину - РИА Новости, 05.09.2024
"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
Формирование на Украине пророссийского правительства станет для нее лучшим итогом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:05
2024-09-05T22:05
2024-09-05T23:30
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Формирование на Украине пророссийского правительства станет для нее лучшим итогом конфликта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украина перестанет существовать как современное государство, это будет дисфункциональное государство, если только страну не возглавит пророссийское правительство. Это, вероятно, ее будущее, и это лучшее, что может ожидать Украину", — считает эксперт.По мнению Риттера, все украинские территории будут демилитаризированы и денацифицированы независимо от того, будет Россия их удерживать на постоянной основе или временно.В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке, говоря о возможности дипломатического урегулирования конфликта, заявил, что киевский режим решил пойти по другому пути, приняв точку зрения, навязанную Лондоном: никакого диалога. По словам главы государства, складывается ощущение, что украинские власти совершенно не заботятся о своей стране.
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"Это ее будущее": в США объяснили, что ждет Украину
Риттер: пророссийское правительство станет лучшим итогом для Украины