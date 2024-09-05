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На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине
На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине
Боевые действия в Донбассе достигли поворотного момента на Красноармейском направлении (Украинское название — Покровское), заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:30
2024-09-05T19:30
2024-09-05T19:30
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Боевые действия в Донбассе достигли поворотного момента на Красноармейском направлении (Украинское название — Покровское), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Некоторое время назад я говорил о том, что мы находимся в переломном моменте, возможно, даже прошли этот переломный момент. <…> Это огромная битва (на Красноармейском направлении. — Прим. ред.), крупнейшее сражение на сегодняшний день, которое разворачивается", — отметил он.По словам эксперта, продвигаясь на этом направлении ВС России сумеют захватить важные линии снабжения и логические центры. Кроме того, в результате украинские войска будут уничтожены в Южном Донбассе, пояснил Меркурис."Это навсегда изменит баланс сил, по крайней мере, в южной зоне", —резюмировалРанее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970884165.html
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в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине
Меркурис: боевые действия в украинском конфликте достигли переломного момента