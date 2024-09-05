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На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970909408.html
На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине
На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине
Боевые действия в Донбассе достигли поворотного момента на Красноармейском направлении (Украинское название — Покровское), заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:30
2024-09-05T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Боевые действия в Донбассе достигли поворотного момента на Красноармейском направлении (Украинское название — Покровское), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Некоторое время назад я говорил о том, что мы находимся в переломном моменте, возможно, даже прошли этот переломный момент. &lt;…&gt; Это огромная битва (на Красноармейском направлении. — Прим. ред.), крупнейшее сражение на сегодняшний день, которое разворачивается", — отметил он.По словам эксперта, продвигаясь на этом направлении ВС России сумеют захватить важные линии снабжения и логические центры. Кроме того, в результате украинские войска будут уничтожены в Южном Донбассе, пояснил Меркурис."Это навсегда изменит баланс сил, по крайней мере, в южной зоне", —резюмировалРанее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970884165.html
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970837435.html
украина
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в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
На Западе заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

Меркурис: боевые действия в украинском конфликте достигли переломного момента

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Боевые действия в Донбассе достигли поворотного момента на Красноармейском направлении (Украинское название — Покровское), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Некоторое время назад я говорил о том, что мы находимся в переломном моменте, возможно, даже прошли этот переломный момент. <…> Это огромная битва (на Красноармейском направлении. — Прим. ред.), крупнейшее сражение на сегодняшний день, которое разворачивается", — отметил он.
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По словам эксперта, продвигаясь на этом направлении ВС России сумеют захватить важные линии снабжения и логические центры. Кроме того, в результате украинские войска будут уничтожены в Южном Донбассе, пояснил Меркурис.
"Это навсегда изменит баланс сил, по крайней мере, в южной зоне", —резюмировал
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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