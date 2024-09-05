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Воздушный объект с Украины не входил в воздушное пространство Польши
Воздушный объект с Украины не входил в воздушное пространство Польши - РИА Новости, 05.09.2024
Воздушный объект с Украины не входил в воздушное пространство Польши
Воздушный объект с Украины, который польские военные 10 дней искали на своей территории, скорее всего не входил в воздушное пространство Польши, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:19
2024-09-05T19:19
2024-09-05T19:19
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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Воздушный объект с Украины, который польские военные 10 дней искали на своей территории, скорее всего не входил в воздушное пространство Польши, заявил журналистам оперативный командующий родов Вооруженных сил генерал Мачей Клиш. В позапрошлый понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. К поискам привлекли сотни военных, охотников, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Поиски прекратили лишь в текущий четверг. Клиш заявил, что после получения информации о воздушном объекте незамедлительно были привлечены все имеющиеся силы для поисков объекта или его обломков. "Я направил дежурные авиационные средства для визуального поиска объекта. Реализовал наземные поиски, проанализировал спутниковые снимки, провел анализ данных радиолокационных станций", - рассказал он. В итоге военные пришли к выводу, что воздушный объект скорее всего не входил в воздушное пространство Польши. "В связи с этим я информирую, что в результате предпринятых поисковых и аналитических действий на текущий момент я утверждаю, что имеется очень высокая вероятность того, что 26 августа не произошло нарушения воздушного пространства Польской республики", - сказал генерал.
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в мире, украина, польша
Воздушный объект с Украины не входил в воздушное пространство Польши
Генерал Клиш: украинский беспилотник не входил в воздушное пространство Польши
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Воздушный объект с Украины, который польские военные 10 дней искали на своей территории, скорее всего не входил в воздушное пространство Польши, заявил журналистам оперативный командующий родов Вооруженных сил генерал Мачей Клиш.
В позапрошлый понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. К поискам привлекли сотни военных, охотников, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Поиски прекратили лишь в текущий четверг.
Клиш заявил, что после получения информации о воздушном объекте незамедлительно были привлечены все имеющиеся силы для поисков объекта или его обломков. "Я направил дежурные авиационные средства для визуального поиска объекта. Реализовал наземные поиски, проанализировал спутниковые снимки, провел анализ данных радиолокационных станций", - рассказал он.
В итоге военные пришли к выводу, что воздушный объект скорее всего не входил в воздушное пространство Польши. "В связи с этим я информирую, что в результате предпринятых поисковых и аналитических действий на текущий момент я утверждаю, что имеется очень высокая вероятность того, что 26 августа не произошло нарушения воздушного пространства Польской республики", - сказал генерал.