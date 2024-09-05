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В Днепропетровске сотрудники военкомата избили мужчину во время мобилизации
В Днепропетровске сотрудники военкомата избили мужчину во время мобилизации - РИА Новости, 05.09.2024
В Днепропетровске сотрудники военкомата избили мужчину во время мобилизации
Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине избили мужчину во время силовой мобилизации, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:10
2024-09-05T17:10
2024-09-05T17:10
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине избили мужчину во время силовой мобилизации, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."В Днепре сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы -ред.) ударил мужчину во время силовой мобилизации", - говорится в сообщении издания. Публикуется видео, снятое очевидцами. Мужчины в военной форме несколько раз валят человека в гражданском на землю, один из вероятных сотрудников военкомата, бьет гражданского по голове, осыпая того нецензурной бранью. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
https://ria.ru/20240830/draka-1969486413.html
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в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске сотрудники военкомата избили мужчину во время мобилизации
"Страна.ua": сотрудника днепропетровского ТЦК избили мужчину при мобилизации
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине избили мужчину во время силовой мобилизации, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В Днепре
сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы -ред.) ударил мужчину во время силовой мобилизации", - говорится в сообщении издания.
Публикуется видео, снятое очевидцами. Мужчины в военной форме несколько раз валят человека в гражданском на землю, один из вероятных сотрудников военкомата, бьет гражданского по голове, осыпая того нецензурной бранью.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).