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На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
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16:09 05.09.2024 (обновлено: 18:17 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970858255.html
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял опубликованное офисом Владимира Зеленского и распространенное в СМИ фото нового главы МИД Украины... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:09
2024-09-05T18:17
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владимир зеленский
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял опубликованное офисом Владимира Зеленского и распространенное в СМИ фото нового главы МИД Украины Андрея Сибиги."Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выглядит так, будто спал на диване, когда ему позвонили", — написал он.В четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240905/ssha-1970846814.html
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html
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в мире, украина, андрей сибига, дмитрий кулеба, дмитрий песков, владимир зеленский, киев, верховная рада украины, россия
В мире, Украина, Андрей Сибига, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Киев, Верховная Рада Украины, Россия
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины

Журналист Боуз высмеял фото нового главы МИД Украины Сибиги

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Новый глава МИД Украины Андрей Сибига
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял опубликованное офисом Владимира Зеленского и распространенное в СМИ фото нового главы МИД Украины Андрея Сибиги.
"Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выглядит так, будто спал на диване, когда ему позвонили", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Вчера, 15:25
В четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаАндрей СибигаДмитрий КулебаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийКиевВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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