https://ria.ru/20240905/ukraina-1970858255.html
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял опубликованное офисом Владимира Зеленского и распространенное в СМИ фото нового главы МИД Украины... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:09
2024-09-05T16:09
2024-09-05T18:17
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял опубликованное офисом Владимира Зеленского и распространенное в СМИ фото нового главы МИД Украины Андрея Сибиги."Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выглядит так, будто спал на диване, когда ему позвонили", — написал он.В четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240905/ssha-1970846814.html
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В мире, Украина, Андрей Сибига, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Киев, Верховная Рада Украины, Россия
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины
Журналист Боуз высмеял фото нового главы МИД Украины Сибиги