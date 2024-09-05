https://ria.ru/20240905/ukraina-1970858255.html

На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины

На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024

На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял опубликованное офисом Владимира Зеленского и распространенное в СМИ фото нового главы МИД Украины... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:09

2024-09-05T16:09

2024-09-05T18:17

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андрей сибига

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владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял опубликованное офисом Владимира Зеленского и распространенное в СМИ фото нового главы МИД Украины Андрея Сибиги."Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выглядит так, будто спал на диване, когда ему позвонили", — написал он.В четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240905/ssha-1970846814.html

https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html

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в мире, украина, андрей сибига, дмитрий кулеба, дмитрий песков, владимир зеленский, киев, верховная рада украины, россия