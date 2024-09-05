https://ria.ru/20240905/ukraina-1970854260.html

"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине

"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине - РИА Новости, 05.09.2024

"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине

Соединенные Штаты опасаются разгрома украинских войск до ноябрьских президентских выборов, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:49

2024-09-05T15:49

2024-09-05T16:55

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

сша

дональд трамп

камала харрис

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются разгрома украинских войск до ноябрьских президентских выборов, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Главный страх заключается в том, что украинская армия может развалиться до ноября, и конечный результат будет очень плохим для администрации Байдена и, в частности, для Камалы Харрис", — отметил он.По словам эксперта, Украина даже с американским или западным оружием не может исправить ситуацию на поле боя. При этом Миршаймер добавил, что у Белого дома есть только одна цель — убедиться, что ВСУ не развалятся до ноябрьских выборов."Что касается Зеленского, то, во-первых, они (украинцы. — Прим. ред.) в отчаянии, потому что проигрывают и у них нет возможности переломить ситуацию", — резюмировал профессор.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970837435.html

https://ria.ru/20240905/ssha-1970846814.html

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