Рейтинг@Mail.ru
"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 05.09.2024 (обновлено: 16:55 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970854260.html
"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине
"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине
Соединенные Штаты опасаются разгрома украинских войск до ноябрьских президентских выборов, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:49
2024-09-05T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сша
дональд трамп
камала харрис
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются разгрома украинских войск до ноябрьских президентских выборов, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Главный страх заключается в том, что украинская армия может развалиться до ноября, и конечный результат будет очень плохим для администрации Байдена и, в частности, для Камалы Харрис", — отметил он.По словам эксперта, Украина даже с американским или западным оружием не может исправить ситуацию на поле боя. При этом Миршаймер добавил, что у Белого дома есть только одна цель — убедиться, что ВСУ не развалятся до ноябрьских выборов."Что касается Зеленского, то, во-первых, они (украинцы. — Прим. ред.) в отчаянии, потому что проигрывают и у них нет возможности переломить ситуацию", — резюмировал профессор.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970837435.html
https://ria.ru/20240905/ssha-1970846814.html
украина
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, сша, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, джон миршаймер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, Джон Миршаймер
"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине

Миршаймер: США очень боятся краха ВСУ до президентских выборов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются разгрома украинских войск до ноябрьских президентских выборов, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Главный страх заключается в том, что украинская армия может развалиться до ноября, и конечный результат будет очень плохим для администрации Байдена и, в частности, для Камалы Харрис", — отметил он.
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Вчера, 14:50
По словам эксперта, Украина даже с американским или западным оружием не может исправить ситуацию на поле боя. При этом Миршаймер добавил, что у Белого дома есть только одна цель — убедиться, что ВСУ не развалятся до ноябрьских выборов.
"Что касается Зеленского, то, во-первых, они (украинцы. — Прим. ред.) в отчаянии, потому что проигрывают и у них нет возможности переломить ситуацию", — резюмировал профессор.
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского
Вчера, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАДональд ТрампКамала ХаррисВооруженные силы УкраиныДжон Миршаймер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала