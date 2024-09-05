https://ria.ru/20240905/ukraina-1970847653.html

В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период

В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период - РИА Новости, 05.09.2024

В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что у Украины начинается очень сложный... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:27

2024-09-05T15:27

2024-09-05T15:27

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украина

киев

сша

герман галущенко

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что у Украины начинается очень сложный период, особенно трудно будет во время зимы. Ранее в четверг центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщил, что наихудший прогноз предполагает отсутствие света у жителей зимой до 20 часов в сутки. "Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы", - приводит газета Financial Times слова Мережко. По мнению депутата, именно для решения будущих проблем и нужны кадровые перестановки в кабмине. Как отмечает газета, трудности Киева связаны с дефицитом энергоресурсов, неопределенностью итогов предстоящих президентских выборов в США и разногласиями внутри Евросоюза. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.

https://ria.ru/20240905/kreml-1970705930.html

https://ria.ru/20240818/ukraina-1966918635.html

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в мире, украина, киев, сша, герман галущенко, верховная рада украины