https://ria.ru/20240905/ukraina-1970847653.html
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период - РИА Новости, 05.09.2024
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что у Украины начинается очень сложный... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:27
2024-09-05T15:27
2024-09-05T15:27
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что у Украины начинается очень сложный период, особенно трудно будет во время зимы. Ранее в четверг центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщил, что наихудший прогноз предполагает отсутствие света у жителей зимой до 20 часов в сутки. "Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы", - приводит газета Financial Times слова Мережко. По мнению депутата, именно для решения будущих проблем и нужны кадровые перестановки в кабмине. Как отмечает газета, трудности Киева связаны с дефицитом энергоресурсов, неопределенностью итогов предстоящих президентских выборов в США и разногласиями внутри Евросоюза. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
https://ria.ru/20240905/kreml-1970705930.html
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в мире, украина, киев, сша, герман галущенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, США, Герман Галущенко, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период
Депутат Рады Мережко: Украина вступает в сложный период, особенно во время зимы
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что у Украины начинается очень сложный период, особенно трудно будет во время зимы.
Ранее в четверг центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщил, что наихудший прогноз предполагает отсутствие света у жителей зимой до 20 часов в сутки.
"Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы", - приводит газета Financial Times слова Мережко.
По мнению депутата, именно для решения будущих проблем и нужны кадровые перестановки в кабмине.
Как отмечает газета, трудности Киева связаны с дефицитом энергоресурсов, неопределенностью итогов предстоящих президентских выборов в США и разногласиями внутри Евросоюза.
В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.