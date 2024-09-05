Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970847653.html
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период - РИА Новости, 05.09.2024
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что у Украины начинается очень сложный... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:27
2024-09-05T15:27
в мире
украина
киев
сша
герман галущенко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958446920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f67894d4df485839f23f85ec49177f4b.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что у Украины начинается очень сложный период, особенно трудно будет во время зимы. Ранее в четверг центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщил, что наихудший прогноз предполагает отсутствие света у жителей зимой до 20 часов в сутки. "Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы", - приводит газета Financial Times слова Мережко. По мнению депутата, именно для решения будущих проблем и нужны кадровые перестановки в кабмине. Как отмечает газета, трудности Киева связаны с дефицитом энергоресурсов, неопределенностью итогов предстоящих президентских выборов в США и разногласиями внутри Евросоюза. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
https://ria.ru/20240905/kreml-1970705930.html
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966918635.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958446920_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_47f888aef95834365360f93867436d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, герман галущенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, США, Герман Галущенко, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что Украина вступает в сложный период

Депутат Рады Мережко: Украина вступает в сложный период, особенно во время зимы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что у Украины начинается очень сложный период, особенно трудно будет во время зимы.
Ранее в четверг центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщил, что наихудший прогноз предполагает отсутствие света у жителей зимой до 20 часов в сутки.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Украине придется решить вопрос легитимности властей, заявили в Кремле
Вчера, 08:36
"Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы", - приводит газета Financial Times слова Мережко.
По мнению депутата, именно для решения будущих проблем и нужны кадровые перестановки в кабмине.
Как отмечает газета, трудности Киева связаны с дефицитом энергоресурсов, неопределенностью итогов предстоящих президентских выборов в США и разногласиями внутри Евросоюза.
В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Еврокомиссар: Киев лишился половины необходимых для зимы энергомощностей
18 августа, 18:09
 
В миреУкраинаКиевСШАГерман ГалущенкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала