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Появились новые подробности о российском ударе в Полтаве - РИА Новости, 05.09.2024
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14:23 05.09.2024 (обновлено: 14:29 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970828124.html
Появились новые подробности о российском ударе в Полтаве
Появились новые подробности о российском ударе в Полтаве - РИА Новости, 05.09.2024
Появились новые подробности о российском ударе в Полтаве
В Полтавском военном институте связи, по которому ранее нанесли удар российские военные, обучались солдаты ВСУ со всей страны, пишет Bild. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:23
2024-09-05T14:29
в мире
полтава
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россия
владимир рогов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Полтавском военном институте связи, по которому ранее нанесли удар российские военные, обучались солдаты ВСУ со всей страны, пишет Bild."Цель российских ракет - Военный институт связи. Именно здесь Украина готовит специалистов по телекоммуникациям для защиты от России. По данным Bild, в Полтаву отправляют солдат со всей Украины и с фронта", — уточняет издание.Издание обращает внимание на то, что в Полтаве отсутствует система ПВО.Во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.
https://ria.ru/20240904/kiev-1970645488.html
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в мире, полтава, украина, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Полтава, Украина, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Появились новые подробности о российском ударе в Полтаве

Bild: Полтавский военный институт связи обучал солдат ВСУ со всей Украины

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Полтавском военном институте связи, по которому ранее нанесли удар российские военные, обучались солдаты ВСУ со всей страны, пишет Bild.
"Цель российских ракет - Военный институт связи. Именно здесь Украина готовит специалистов по телекоммуникациям для защиты от России. По данным Bild, в Полтаву отправляют солдат со всей Украины и с фронта", — уточняет издание.
Издание обращает внимание на то, что в Полтаве отсутствует система ПВО.
Во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.
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